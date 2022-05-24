聯合國高專在中國遭遇黑色鬧劇

新疆

聯合國人權高級專員巴切萊特本應前往新疆調查廣為國際媒體和人權組織揭露的大規模虐待維吾爾人的悲劇，但此行已被北京當局扭曲得像一出黑色鬧劇，華盛頓更指巴切萊特訪問中國是一個錯誤。

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調查兩字不能提，調查變成訪問，否則巴切萊特不能成行，“訪問”也以防疫等名義變成“閉環旅行”，沒有記者隨行，這樣一來，巴切萊特新疆之行將秘而不宣。閉環旅行。是否只能見北京確定的官員、人員、或者找幾個官方選定的“群眾”。

巴切萊特周二抵達首站中國廣州，中國外長王毅戴着口罩出場，為巴切萊特閉環旅行增加了防疫的氣氛。讓人意外的 是，王毅向巴切萊特贈送英譯版習近平語錄---『習近平關於尊重和保障人權論述摘編』。

美國指虐待維吾爾人可能來自中國“最高層指示”，然而，中國當局的最高領袖，通過贈書之舉，向聯合國人權高專上了一堂人權課。本台駐京記者報道說，此舉在於避免對新疆產生 "誤解 "和 預防"錯誤信息 "。

王毅對聯合國人權高專說：發展國際人權事業要堅持相互尊重，不把人權政治化，不搞雙重標準，不脫離國情。人權也有國情？那麼多人權組織，見證人都在揭露新疆發生了大規模虐待維吾爾人的罪行，如果新疆很光明，讓巴切萊特親自去現場，無阻無礙地去看看就好，為什麼還要閉環旅行？

就在巴切萊特開啟新疆訪問之日，新疆警方的新聞網站出現了故障，這可以被視為純屬巧合，巧合的還有全球14家媒體組織的國際媒體集團披露了一份從新疆公安內部系統外泄的文件，內容包括當局登記的主要以維吾爾人為主的30萬人的信息，其中的照片、演講和官方指示顯示，這裡絕非北京當局宣稱的“職業教育技能培訓中心”，而是高度戒備的關押中心。

在這些文件中，數以千計的身份照片，據稱都是在該地區"拘留營"拍攝的，不僅顯示"被拘留者"的面孔，還有姓名等個人資訊，其中有青少年，也有老人和婦女。部分照片顯示多名手持木棍的守衛，押送一名被銬上手銬和腳鐐、頭戴黑色布袋的被扣押者。也有照片顯示多名身穿迷彩服的武裝人員，以突擊步槍指向被黑色布袋蒙頭的被扣押者。

北京當局一直否認新疆發生的針對以維吾爾人為主的少數民族穆斯林的大規模迫害行為，這一批泄露自新疆伊犁和喀什地區公安局計算機系統的檔案文件，件件都在說話。

巴切萊特臨行前，人權組織擔心她會落入北京的“人權陷阱”，擔心她一路只有冠冕堂皇的會見，安排好的參觀，不但看不到真相反而被利用來背書。

美國國務院5月20日對聯合國高專能否自由訪問新疆“深表關切”， “對中國會給予她必要的許可，以便對新疆的人權環境進行全面、不受操縱的評估不抱希望”。24日，美國的批評更近一步，直指巴切萊特在北京限制她的行動的情況下訪問中國是“一個錯誤”。

維吾爾人的悲劇，巴切萊特能看得到嗎？