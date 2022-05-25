上海小區傳未解封 有外國人領頭抗議？

新冠病毒/中國/上海

上海許多居民仍被困在小區無法解封。彙賢居小區22日打響“自行解封”第一槍，眾多居民前往街道辦“討說法”；在嘉里華庭小區，有意大利僑民衝出小區抗議，一度與公安對峙。消息稱有意大利領事館官員前來干預。網上消息說維權領頭的有外國居民包括法國人等，但也有消息說，維權討說法行動里沒有外國人，外國居民曾在樓下吶喊助威。

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據中央社今天報道稱，因應新冠病毒疫情趨緩，上海邁入朝向常態化防控轉化階段，但仍有許多民眾被困在小區，形同遭到“禁足”。該報道引據聯合早報與中國社交平台微博、微信上消息，上海徐彙區的彙賢居小區居民在22日晚間聚集在鐵欄大門，要求居委會打開環形鎖，居委會看到聚集的人多，立馬答應撤鎖。大門打開後，居民在歡呼聲中蜂擁而出。隨後，眾多居民步行至徐彙區湖南路街道辦的辦公樓“討說法”。

社區代表說，小區已數周沒有病例，符合解封標準，要求發放“出門證”，且按照市政府防疫政策，應申請無疫社區。若隔天上午街道辦拿不出市政府要求繼續封控的紅頭文件，也沒有居民理應獲得的“出門證”，彙賢居的居民將“自行解封、自由出入”。

據傳，雙方達成全員再做一次核酸檢測的協議，達標就進入申請無疫社區的程序。23日上午，由於街道辦也沒辦法拿出紅頭文件，小區也如願解封，多人自由外出。事後微信廣傳一篇文章指出，彙賢居內居住許多外國人，他們維權意識強烈，帶領社區居民破開大門、獲得正當權益的，正是居住在此的法國人。

不過，多名自稱是彙賢居的居民在微信朋友圈上闢謠，直指“法國革命老區純屬段子”，彙賢居鼓舞了全徐彙，但跟法國人無關，是自己人爭取的。雖然外國居民也下了樓，在社區門口吶喊助威，但100多名步行去湖南街道要求“討說法”的人里沒有外國人。

中央社引述消息說，另一個不滿被長期“禁足”的小區是位於長寧區豪宅區域的“嘉里華庭”。24日嘉里華庭的意大利僑民衝出小區抗議圍封，並一度與公安派出的4輛公安車對峙。之後，意大利領事館職員趕到，公安其後撤退，小區獲得解封。