中國公司上市美國 路透社消息說審計仍有分歧

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美國證券交易委員會（SEC ) 官員周二表示，就在美上市的中國公司審計達成協議時“仍存在重大問題”。

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據路透社署名加丹加·約翰遜與謝宇報道稱，美國證券交易委員會國際事務負責人費舍爾 YJ Fischer 稱，該機構的會計機構美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 需要在 11 月 22 日之前完成對中國的審計檢查，以滿足美國要求不合規的中國人的最後期限。屆時中國相關公司將於 2023 年初退市。

費舍爾說，“雖然在中國大陸和香港就審計檢查的討論肯定取得了進展，但仍然存在重大問題，” 費舍爾說，“即使 PCAOB 與中國當局簽署協議，這也只是第一步，” 費舍爾說，因為屆時美國將需要開始實地檢查。

針對菲舍爾的講話，中國證監會周三表示，兩國仍保持密切溝通，並致力於達成符合法律和監管要求的合作安排。中國證監會在聲明中表示，談判總體進展順利，具體事項不宜披露。該機構說，“我們一直認為審計檢查問題應該在平等的基礎上通過合作來解決。我們的態度一直是積極和建設性的。”

去年 12 月，SEC 要求在美國證券交易所上市的中國公司必須披露它們是否由政府實體擁有或控制，並提供其審計檢查的證據。根據該規則，該規則實施了 2020 年國會通過的一項法律，如果不遵守規定，包括阿里巴巴、百度公司和微博公司在內的 200 多家公司明年初可能會被踢出美國交易所。

與許多國家不同，中國不允許會計監管機構檢查中國公司的審計師，部分原因是出於國家安全考慮。美國監管機構擔心美國監管的缺失將投資者置於風險之中。

路透社說，包括路透社在內的多家媒體此前曾報道稱，談判取得了進展。雖然 Fischer 證實了這一點，但她警告稱，在明年之前達成可行協議的時間仍然“不多”。