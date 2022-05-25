台灣軍事專家：解放軍尚無攻台能力

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中國軍隊航空母艦遼寧艦近期在西太平洋海域長期演訓，有輿論揣測解放軍是否藉機攻台？台灣學者馬振坤認為，俄烏戰爭並無提高中國攻台意圖，且解放軍還不具備對美軍的優勢打擊能力，尚無攻台能力。

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中國解放軍航空母艦遼寧號戰鬥群1日起前往西太平洋海域，並曾開赴台灣東部外海，進行多日的艦載機起降演訓。期間也有多架擾台的中國軍機穿越巴士海峽，引起關注。解放軍東部戰區今天也聲稱，解放軍近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，“是對近期美台勾連活動的嚴正警告”。

據中央社署名沈朋達今天報道稱，台灣國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤今天在國策研究院舉行的“東協、美日韓和QUAD峰會”座談會中，針對台海安全情勢作出分析稱，共軍尚無攻台能力。

就輿論關注，俄烏戰爭的爆發是否影響中國對台動武的想法？而解放軍是否會藉演訓犯台？馬振坤說，這個問題包含兩個層次：前者是意圖，屬於中共中央的政治問題；後者是能力，屬於共軍的軍事準備。若將兩者混淆，輕則影響台灣軍隊建軍計畫，重則可能導致擦槍走火。

在中國犯台意圖上，馬振坤說，無論俄烏戰爭最終結果為何，俄羅斯都是損失大於收穫，綜合國力加速衰弱。而中國國家主席習近平也明白以軍事手段解決政治問題，不會被國際社會接受。此外，共中國軍隊已30年沒有實戰經驗。馬振坤認為，俄烏戰爭的經驗，會讓習近平更懷疑中國軍隊對軍事形勢的分析和戰力的評估。因此，馬振坤推測俄烏戰爭不至於增加中國的犯台意圖。

馬振坤也強調，若中國對台方針由“和統”改為“武統”，是重大戰略決定，涉及黨政軍系統的全方位動員，必將通過中共中央政治局討論，而非習近平一人決定。

據該報道，在能力方面，馬振坤說，中國軍隊若要對台發動軍事行動，必先具備對美國的反介入作戰能力，包括：平時嚇阻、衝突遏制，和作戰打擊。共軍現階段正積極建設衝突遏制能力，但在西太平洋區域，對美軍仍不具備優勢的作戰打擊能力，“而這是評估中國軍隊是否具備攻台能力的重要前提”；更不用提美軍在亞太還有日本、韓國和澳大利亞等多個盟國的軍事支持。

馬振坤分析，遼寧艦本次的演訓，是中國軍隊對台軍事鬥爭準備工作的一環，要對美軍執行反介入作戰能力，並熟悉未來戰場，“但並非現在就具備攻台能力”。有關台灣的因應，他表示，台灣軍隊現階段密切關注共軍演訓的各種海空機艦動向，因為這可能暴露中國軍隊採取的作戰模式。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205250264.aspx