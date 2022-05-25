布林肯將發表有關中國政策的重要講話

政治

美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)於5月26日在喬治·華盛頓大學發表重要政策演講，詳細闡述拜登政府處理美中關係的方式。美國國務院在一份聲明中表示：“亞洲協會將於2022年5月26日上午10點接待國務卿安東尼·J·布林肯發表講話，概述政府對中華人民共和國的政策。”布林肯在5月4日的新冠檢測呈陽性後，他有關中國政策的演講被推遲。

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布林肯將是在美國總統拜登訪問日本後發表有關的演講。拜登在日本表示，如果中國侵犯台灣，美國將願意進行軍事干預以保護台灣。拜登隨後澄清說，美國在台灣問題上的戰略模糊政策沒有改變。

美國及其亞洲盟友的高級官員表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略損害了國際秩序的基礎，任何試圖在亞洲或世界其他地區以武力改變現狀的企圖都是不可接受的。

“美國一直在盡其所能防止出現最壞的情況，”戰略與國際研究中心中國實力項目高級研究員福納樂(Matthew Funaiole)說。他預計布林肯會用仔細斟酌的語言重申華盛頓的一個中國政策。

他對美國之音說：“美國長期以來一直認為，台灣的未來應該由台灣人民來決定，這個未來應該以和平的方式來決定。俄羅斯入侵烏克蘭使美國對台政策上的這個微妙之處成為討論的焦點。”

美國官員此前表示過，華盛頓的“一個中國政策”不同於北京的“一個中國原則”。

美國國務院發言人普賴斯星期二說：“中華人民共和國經常試圖在其高級官員的簡報和聲明中曲解我們的政策。讓我舉個例子。中國外交部關於美國國家安全顧問沙利文與楊潔篪5月18日的通話的英文聲明，錯誤地表述了美國奉行一個中國原則。北京的‘一個中國原則’和我們的‘一個中國政策’不同。”

“中華人民共和國繼續公開曲解美國的政策，”普賴斯在最近的一條推文中說。“美國不認同中華人民共和國的‘一個中國原則’——我們仍然致力於我們長期的、兩黨一致的‘一個中國政策’，該政策以《台灣關係法》、《三個聯合公報》和《六項保證》為指導。”