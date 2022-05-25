彭帥與谷愛凌又同框入選《時代》百人 一消音一嗨翻天

中國/彭帥/谷愛凌

美國《時代》雜誌公布2022年百大影響力人物，一共有8名運動員入選，其中在冬奧引起話題的滑雪明星谷愛凌受到中國媒體吹捧，不過一樣入圍的彭帥卻繼續在中國相關討論“被消失”。

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據自由時報報道稱，同樣入選《時代》百大人物，谷愛凌讓中媒嗨翻、彭帥持續“被消失”。入選此次《時代》雜誌百大影響力人物的運動員包括西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）、彭帥、奪下冬奧男子花滑金牌的美籍華裔名將陳巍、滑雪好手谷愛凌、WNBA球星帕克（Candace Parker），成功促進薪資平權的三名美國女足球員拉皮諾（Megan Rapinoe）、莎爾布倫（Becky Sauerbrunn）以及摩根（Alex Morgan）。

據該報道，谷愛凌入選《時代》百大影響力人物，除登上微博熱搜外，中國媒體也同樣跟進，《澎湃新聞》稱“《時代》毫不吝嗇溢美之詞，稱讚谷愛凌擁有活力和自信，她的努力終有回報。”《網易體育》則提到，“谷愛凌18歲就入選百大榜單，覺得值得擁有掌聲，在這位天才少女身上，還有什麼不可能？”

自由時報稱，諷刺的是，同樣入選這份榜單的彭帥，卻繼續在中國媒體上不見蹤影，這位36歲的網球名將去年在微博發文指控遭中共高官張高麗性侵、讓各界嘩然，WTA還因此宣布將停辦在中國的賽事，不料她在“人間蒸發”數月後再次現身竟對媒體表示從未被性侵，該篇貼文也是自己刪除，並在2月宣布退休、正式告別網壇。彭帥事件爆發後，中國媒體一直都是“噤聲”狀態，就連今天這位兩屆女雙大滿貫冠軍入選《時代》百大影響力人物名單，也沒有例外。

該報道引述中國女權主義行動家呂頻在介紹段落寫道，彭帥在微博的發文引發了改變全球運動的連鎖反應，“她在發文時就深知自己是以卵擊石，飛蛾撲火、自取滅亡，以女性權利抗衡獨裁權力來說，這樣的敘述展現前所未見的捍衛，她後來否認主張，顯示出仍未得到完全的自主權，可能也正在經歷難以言述的殘酷。”

該報道原文鏈接：https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3936997