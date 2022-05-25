德國經濟部長對迫害新疆證據震驚

德國/中國/新疆

維吾爾少數民族遭迫害的“新疆警察文件”曝光，德國經濟部長哈貝克對此表示震驚，強調德國已改變與中國來往的方式，更重視人權和減少對中國的依賴。中央社說，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨天與中國外長王毅視訊通話時，也提起“有關新疆人權受到嚴重侵害的驚人報道和新紀錄”，呼籲中國用透明態度澄清這些指控。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社署名林育立今天自柏林報道稱，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，中國殘暴對待維吾爾人的報道過去經常出現，不過這次有關監禁、虐待和強迫勞動的消息尤其令人震驚，國際社會必須給予明確回應。

據哈貝克在聲明中說，雖然中國是重要的貿易夥伴，但在尊重人權等方面有問題，這點德國長久以來視而不見。不過，政府已改變與中國的來往方式，將人權放在優先位置，推動出口多元化和減少對中國的依賴。據德國經濟部長舉例說，打算投資中國的德國企業申請貸款保證時，政府將仔細審查環保、社會和人權標準，避免供應鏈發生侵犯人權和強迫勞動的現象；中國企業併購德國企業，德國政府也會嚴加審查。

該報道稱，哈貝克顯然利用這份聲明，與前總理默克爾（Angela Merkel）的中國政策拉開距離，強調去年12月上台的政府對中國態度轉趨強硬。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）昨天與中國外長王毅視訊通話時，也提起“有關新疆人權受到嚴重侵害的驚人報道和新紀錄”，呼籲中國用透明態度澄清這些指控。德國外長貝爾伯克透過推特表示新疆的這些照片令人不安，也印證長久以來外界的猜測，即“最嚴重的人權侵害”正在新疆發生。

中央社說，德國明鏡周刊（Der Spiegel）、 法國世界報（Le Monde）等多國媒體24日同步曝光“新疆警察文件”，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片和清真寺的監視器畫面，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/aopl/202205250429.aspx