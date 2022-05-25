德新疆人權問題專家: 警察檔案正在“撕開中國宣傳的外衣”

人權

一份歸於中國警方的文件外泄揭示了新疆維吾爾族穆斯林的困境。在中國捍衛其人權記錄的同時，一些西方國家譴責“令人震驚”的信息。

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大規模禁閉、洗腦、強迫勞動、絕育和文化滅絕：這些是新疆人權組織多年來對中國的指責。一些學者估計，在該地區居住的 1100 萬維吾爾人中，有 90 萬至 180 萬通過中共 (CCP) 的拘留系統。如果華盛頓指責北京犯下“種族滅絕罪”，中國則譴責是“世紀謊言”，並將這些集中營描述為旨在打擊宗教極端主義的“職業培訓中心”（CFP）。

正是在這種背景下，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特自 5 月 24 日開始對新疆進行備受期待的訪問，並保證她將前往拘留中心。巴切萊特的訪問將在閉環的形式中進行，使其遠離外國媒體。但為了加大對聯合國代表團的壓力，包括法國《世界報》在內的一個由 14 家國際媒體組成的財團周二發表了一系列文件，指責中國“在最高級別”縱容對穆斯林少數民族的虐待。

這些“新疆警方檔案”於 5 月 24 日發布，由一位匿名消息人士提供給德國研究員鄭國恩（Adrian Zenz），他是 2018 年第一個指責中國政權在再教育中心關押超過 100 萬維吾爾人的人。歸因於中國警方，這些文件在中國境外得到了包括《世界報》在內的十四家國際媒體的核實。

來自當地警方計算機的黑客攻擊，這些從 2000 年到 2018 年的數千份計算機文件描述了“旨在“穩定”新疆的安全機構的具體實施，中共稱新疆受到“分裂分子”的威脅。傾向於證明這些中心的“受訓者”的存在不是自願的啟示。鄭國恩告訴BBC記者：他們正在“撕開中國宣傳的外衣”。

2018 年 1 月至 2018 年 1 月至 7 月期間，在科納舍赫的警察局或再教育中心拍攝的近 5000 張 3 至 94 歲維吾爾人的登記照片首次公開，其中許多是農民。其中包括 2,884 張被拘留者的面部照片，其中包括一名 17 歲的女孩 Zeytunigul Ablehet，一名因聽被禁演講而被捕的女孩，以及 16 歲的 Bilal Qasim，顯然因與其他囚犯的聯繫而被定罪。一位名叫阿尼漢·哈米特的憔悴憔悴的婦女在被捕時已 73 歲，是名單上年齡最大的。另一個鏡頭顯示手持警棍的警衛制服了一名被鎖鏈的囚犯。

“在中國最西部的疏附縣（Konasheher）包含該地區 286,000 名居民的個人信息，這表明 2018 年有 12.1% 至 12.5% 的少數民族成年人正在接受某種形式的拘禁、再教育、拘留或監禁”。這種相當大的拘留率超過了斯大林主義。德國研究院鄭國恩寫道，“這比中國的全國監禁率高出 64 倍”。

這些文件還印證了從中國政府高層有序鎮壓的批評。公安部部長趙克志在 2018 年發表的講話解釋說，習近平主席下令擴建看守所。據趙克志介紹，南疆至少有200萬人“受到極端思想滲透的嚴重影響”。在 2017 年的一次演講中，時任該地區負責人的陳全國命令警衛射殺任何試圖逃跑的人，並“密切監視信徒”。

這些文件還收集了有關這些中心的大量信息：“建在四層樓上，他們受到監督的比例約為一名警察對十名被拘留者。被黑客入侵的文件包含“大量 PowerPoint 文件；詳細說明了警察將採用的策略”，例如手銬的使用、槍支管理或緊急情況的管理。文件指的是“119隊”，負責“清理場地”。最後，在會議、監視、巡邏之間提供了大量關於“中心日常生活編纂”的信息。

北京斷然拒絕了德國研究員的調查結果。中國外交發言人汪文斌周二嚴厲批評說，這將只是“反華勢力詆毀新疆的最新例證”。北京一直否認對維吾爾人的指控，在一系列歸咎於維吾爾分裂分子和伊斯蘭分子的襲擊之後，以反恐的名義進行鎮壓是正當的。

文件公布後，美國周二表示憤怒：“我們對這些令人震驚的信息和圖像感到震驚，”國務院發言人內德·普萊斯說。 “似乎很難想象，鎮壓、監禁、發動種族滅絕和反人類罪行的系統性行動不會得到中華人民共和國政府最高層的批准”。

在歐洲方面，德國外交負責人安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock）周二要求中國外交部長王毅對被認​​為“令人震驚”的文件進行“澄清”。外交部在一份聲明中說：“德國致力於在全球範圍內保護人權，這是國際秩序的基本組成部分。