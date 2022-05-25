愛彼迎(Airbnb)宣布暫停中國境內業務

愛彼迎(Airbnb)撤出中國

美國私營度假租賃公司愛彼迎(Airbnb Inc.)5月24日表示，從7月30日起，它將暫停在中國境內的所有房源和體驗，成為眾多選擇退出中國市場的西方互聯網平台之一。

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該公司在其官方微信公眾號上發布了這一消息，但沒有說明這一決定背後的原因。這家總部位於舊金山的公司表示，中國用戶仍可在海外預訂房源和體驗入住。

愛彼迎的聯合創始人、中國區主席柏思齊(Nathan Blecharczyk)在給愛彼迎房東和體驗達人們的一封信中寫道，“面對疫情的挑戰，我們遷思回慮，做出這個艱難的決定：愛彼迎中國將固本培元，聚焦出境游業務，自2022年7月30日起，暫停支持境內游房源、體驗及相關預訂。”

《環球時報》援引一位與愛彼迎關係密切的消息人士的話稱，愛彼迎決定關閉中國境內游業務，因為運營成本太高、運作複雜，而新冠疫情又進一步加劇了這一問題。

愛彼迎沒有回復路透社的置評請求。

該公司加入了領英(Linkedin)和雅虎(Yahoo)等一長串近幾個月退出中國的西方互聯網公司的行列。這是這個全球第二大經濟體與世界其他許多地區的互聯網脫鉤的一個跡象。

幾乎所有主要的西方互聯網平台，包括Alphabet公司的谷歌(Google)和元平台(Meta Platforms)公司的臉書(Facebook)，都已停止向中國大陸的終端用戶提供服務，理由包括內容審查制度和運營困難等。

中國遏制新冠病毒傳播的努力也導致全國各地的商業中斷，包括主要經濟中心上海在內的幾個城市被封閉。

美國全國廣播公司商業頻道(CNBC) 周二早些時候最先報道了愛彼迎的這個決定。

《紐約時報》(The New York Times)的報道稱，愛彼迎將從其全球600萬套房源中移除約15萬套在中國的房源。這則報道說，近年來，在中國的住宿業務約佔愛彼迎業務的1%。

成立於2008年的愛彼迎2015年開始在中國大陸提供服務。它曾努力將其服務本地化，包括與騰訊控股(Tencent Holdings)的微信等中國平台的整合。它在中國的主要競爭對手是途家、小豬和美團。

美團旗下的度假租賃公司美團民宿周二表示，它已經成立了一個專門的團隊，幫助愛彼迎現有的房東在其平台上發布房源。途家在當天早些時候也發表了類似的聲明。

愛彼迎的股價周一在納斯達克上漲0.7%，但在盤後交易中下跌了1.6%。