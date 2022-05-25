李克強下令落實穩經濟 多地方陸續表態貫徹

中國/李克強

中國國務院25日下午召開“全國穩住經濟大盤電視電話會議”，總理李克強強調紮實推動各項“穩經濟”政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間，多個地方政府隨即表態貫徹執行。

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據中央社署名吳柏緯發自上海消息，中國國務院“全國穩住經濟大盤電視電話會議”，由國務院副總理韓正主持，副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴也出席。據李克強稱，從3月開始到4月份以來，一些經濟指標明顯走低，“困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大，發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵。”

報道引述央視消息說，李克強敦促要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅定信心，迎難而上，把“穩增長放在更突出位置，着力保市場主體保就業保民生，保護經濟韌性，努力確保二季度經濟合理增長和失業率儘快下降，保持經濟運行在合理區間。”

中央社說，據第一財經報說，在國務院的會議結束後，浙江省隨即召開會議進行具體部署。浙江省長王浩要求按照李克強講話，堅定信心、迎難而上，鼓足幹勁、攻堅克難，堅決扛起為全國穩住經濟大盤作貢獻的浙江擔當。”

此外，21世紀經濟稱，湖北省也在會後舉行會議，省長王忠林強調，穩住經濟大盤是“國之大者”。”