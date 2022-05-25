澳大利亞促中國先解除懲罰性關稅

澳大利亞/中國

澳大利亞經濟部長周三今天呼籲，如果中國想要改善與澳大利亞雙邊關係，就應該放棄懲罰性關稅。法新社說，此前北京方面昨天發出的信息顯示，在幾個月沒有官方接觸後的中澳開始解凍。專家警告，澳中解凍前景難以預測，堪培拉的 "對華強硬立場 "可能使澳大利亞更難接受北京可能要求的讓步。

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據法新社今天發自悉尼的報道稱，澳大利亞經濟部長Jim Chalmers告訴ABC電視台，澳大利亞正在遭受中國的貿易制裁。該部長說，中國正在傷害我們的經濟。他告訴ABC公共廣播公司，“中國使我們澳大利亞的一些僱主和工人的生活更加困難。”

澳大利亞經濟部長Jim Chalmers稱，很明顯，我們希望看到這些措施被取消。在處理澳中這種真正複雜的關係方面，這將是一個非常好的開端。

中國國務院總理李克強本周早些時候向新當選的總理安東尼-阿爾巴內塞發出了賀電，這是北京和堪培拉之間至少兩年來最重要的高層動向。官方中國新華社周一晚間援引李克強的話說："中方願與澳方一道，回顧過去，展望未來......促進雙方全面戰略夥伴關係的健康穩定發展。

法新社說，在澳大利亞要求對肆虐全球的新冠病毒大流行疫情的起源進行獨立調查之後，北京和堪培拉之間的關係處於2020年以來的最低點。澳大利亞隨後將中國巨頭華為排除在建設其5G電信網絡的合同之外。

中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，對包括煤炭、葡萄酒和大麥在內的十多種澳大利亞產品採取了報復性措施。

澳大利亞對中國在太平洋地區日益增長的影響力感到擔憂，特別是考慮到中國和所羅門群島之間最近簽訂的安全協議。根據一份泄露的協議草案，其中有一個條款允許中國海軍部署到距離澳大利亞不到2000公里的島嶼上。

法新社引述悉尼科技大學澳中關係研究所研究員埃琳娜-科林森說，中國祝賀新總理當選的信息為雙邊對話開闢了道路，但前景難以預測。 科林森說，堪培拉的 "對華強硬立場 "可能使澳大利亞更難接受北京可能要求的讓步。