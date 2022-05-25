習近平視頻見巴切萊特 聯合國驚喜？

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中國國家主席習近平今天視頻會見聯合國人權高級專員巴切萊特，官方的央視迅速作了報道。巴切萊特23日抵達中國廣州，與到場迎接的中國外長王毅舉行會見。中國稱因為疫情，巴切萊特將不能訪問北京。聯合國宣布的巴切萊訪華行程曾報告可能會見中國多位官員，但沒有提及與中國國家主席習近平會見。據官方媒體說，習近平告訴巴切萊特，世界上沒有完美的人權國家。巴切萊特在廣州獲贈習近平論述人權的英文版著作。稍早，多國媒體機構發布稱之為駭自中國官方網絡的文件，揭露中國在新疆鎮壓來自中國最高層指示。至此聯合國沒有做出回應。

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法新社今天自北京引述中國國營的中央電視台消息說，在國際新的媒體報道了中國在新疆的鎮壓信息之際，中國國家主席習近平星期三會見了聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特。據中國央視轉述中國國家主席習近平的話說， "人權問題不應該被政治化、工具化或有雙重標準。"

習近平在視頻會議上對他的來訪者說：“每個國家都有不同的人權情況。”“因此各國可以尋找一條必須適合其國情的人權發展道路。” 習近平並說，“在人權方面沒有所謂的'完美國家'。”

據法新社說，巴切萊特女士開始訪問新疆，美國指責中國 "在最高級別上 "縱容對穆斯林維吾爾族的虐待行為，中國政府被指責在新疆施行鎮壓。觀察家們說，這次訪問對這位智利前總統來說很困難，巴切萊特可能無法自由行走，並有可能被中國當局利用來洗刷自己的名聲。

一個由14家外國媒體組成的集團周二公布了它所說的來自中國西北部地區新疆警方電腦被黑的文件。這些文件揭露對維吾爾族穆斯林的鎮壓狀況。其中有數千張照片，據稱是在 "拘留營 "拍攝的，顯示了許多 "被拘留者 "的面孔，包括婦女、未成年人和老人。

法新社說，該書面材料支持中國國家高層下令鎮壓的觀點。

稍早，聯合國公布巴切萊特訪問中國消息說，應中國政府邀請，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特周一開始對中國進行為期六天的正式訪問。這是聯合國人權事務高級專員自2005年以來首次對中國進行國別訪問。

聯合國官方消息說，在訪問期間，高級專員將會見國家和地方各級的一些高級官員。高級專員還將與民間社會組織、企業代表、學者會面，並向廣州大學的學生髮表演講。巴切萊特將訪問廣州、喀什和烏魯木齊。

在廣州，巴切萊特會見了國務委員兼外交部長王毅。巴切萊特會上說：“我期待在訪問期間與各方人士進行交流。我將討論一些非常重要和敏感​​的問題。我希望這將有助於我們建立信任，並使我們能夠一起工作，在中國乃至全球範圍內推進和促進人權合作。”

按聯合國官方新聞指，自 4 月 25 日以來，人權高專辦一支由五人組成的先遣隊一直在中國，為高級專員的訪問做準備。先遣團隊最初在廣州度過了一段時間。根據新冠旅行要求，他們在隔離期間進行了虛擬會議。隔離結束後，該團隊在廣州進行了會議和訪問，然後前往了新疆維吾爾自治區。

按照日程，巴切萊特在新疆逗留兩天，今天是否已經前往或結束行程都未知，對新疆訪問細節也沒有任何細節。

消息稱，按中國要求，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特前往中國定調為正式訪問，而不是聯合國人權機構所希望並宣稱的調查。