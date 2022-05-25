聯合國最高人權官員訪新疆：“不安排記者隨訪”

人權

據新華社報道：25日，習近平在北京以視頻方式會見正在中國訪問的巴切萊特（Michelle Bachelet）。習近平稱，中國人的人權得到“前所未有的保障”，不需別國當“教師爺”，不應以人權為借口乾涉別國內政等等。會見後，中方稱由於疫情關係，巴切萊特一行將通過“閉環方式”進行，“不安排記者隨訪”。

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巴切萊特表示，這是17年來聯合國人權高專首次訪華。巴切萊特於23日抵達中國，將展開6天訪華行程，包括前往新疆烏魯木齊和喀什。

在雙方會見前，中國民眾通過多種渠道表達人權訴求。中國國家主席習近平星期三會見了聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特。據中國央視轉述中國國家主席習近平的話說， "人權問題不應該被政治化、工具化或有雙重標準。"

習近平在視頻會議上對他的來訪者說：“每個國家都有不同的人權情況。”“因此各國可以尋找一條必須適合其國情的人權發展道路。” 習近平並說，“在人權方面沒有所謂的'完美國家'。”

24日，“黃雪琴&王建兵關注組”發表公開信，呼籲巴切萊特到訪廣州時，對獨立記者黃雪琴和勞工維權人士王建兵的身心健康與生存處境表達關切，並要求當局釋放兩人。

22日，今年3月剛出獄的中國人權律師余文生在推特上@巴切萊特，並留言說：“歡迎聯合國人權高級專員米歇爾·巴切萊特女士閣下來華，雖然您這次來華不經過北京，但是我還是希望有機會直接向您介紹一下我所了解的中國人權現狀。”

“長沙富能案”被告之一程淵的妻子施明磊、新疆政治犯張海濤的姐姐張清珍等人，近期也都發表公開信，請求巴切萊特關注案件當事人等。

就巴切萊特此行，美國政府官員此前表示，對巴切萊特訪問新疆不抱期望。美國國務院發言人普賴斯早前表示，中共不可能安排她全面掌握新疆的人權狀況，認為她同意訪華是一個錯誤。