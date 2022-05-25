遭指揮霍過頭又負債 重慶兩江超級隊散夥稱重創習足球強國夢

中國/重慶兩江競技

負債纍纍的中國頂級足球俱樂部重慶兩江競技隊宣布解散，成為最新一支被從曾經以揮霍無度而聞名的中國聯賽中解散下架的球隊。近年來，幾家負債纍纍的超級聯賽俱樂部已經消失，包括2020年中國冠軍江蘇蘇寧。評論指，甲級足球面臨的危機，不利於落實習近平促導實現中國足球強國夢到計畫。

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中國足球中來自西南部城市重慶的重慶兩江競技隊在一份聲明中說：“我們非常遺憾地決定退出中國職業足球聯賽，從而解散該球隊。”

由荷蘭教練約爾迪-克魯伊夫（2018-2019）執教過一段時間的重慶兩江競技隊，將在6月3日聯賽開幕前十天銷聲匿跡。

法新社稱，這是對中國足球信譽的又一次打擊，因為習近平的目標是使中國成為足球的 "世界強國"，有能力組織和贏得世界盃。

近年來，幾家負債纍纍的超級聯賽俱樂部已經報告消失，包括2020年中國冠軍江蘇蘇寧。

新冠病毒疫情大流行病的影響和中國足球的發展模式已經對重慶兩江競技隊的財政造成了影響。

據重慶俱樂部還寫道，改革所有權結構的嘗試已經失敗，俱樂部的賬戶被凍結，俱樂部員工面臨巨大困難。據中國媒體報道，在6年時間裡，該俱樂部業主已經為這個位於擁有3200萬人口的大城市重慶的球隊投資了30億元人民幣（4.2億歐元）。

自新冠病毒大流行病爆發以來，除了2-3月在北京舉行的奧運會和殘奧會之外，中國幾乎取消或推遲了原定在中國舉行的所有重大體育賽事，包括國際賽事。同樣由於新冠疫情的限制，足球超級聯賽預計將在中立場地的空場進行。