Airbnb 叫停中國境內服務 美媒：最後一間美國互聯網巨擘退出中國市場

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全球最大民宿平台愛彼迎( Airbnb)進軍中國六年後，決定 7 月底起停止當地的境內業務，只提供中國出境旅遊服務。美媒指出，這是最後一間美國互聯網巨企退出中國市場，形容這是中國與世界大部分地區互聯網進一步脫鉤的跡象。

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愛彼迎共同創辦人柏思齊(Nathan Blecharczyk)周二作出公告，但未有交代叫停中國境內游房源、體驗及相關預訂的原因。但英美媒體均引述熟悉情況人士指出，愛彼迎面對中國本土旅遊平台，例如美團、攜程的強勁競爭，在價格和服務多元化方面均未見優勢；再加上中國長時期的「清零」政策令數以百萬計民眾被封控，嚴重打擊旅遊業，更令愛彼迎的業務雪上加霜。

知情人士稱，在全球擁有 600 萬間房源的愛彼迎，會將中國約 15 萬間房源於 7月 30 日下架。中國的住宿業務收入，近年只佔該公司全球業務收入的 1%。事實上，愛彼迎在 2020 年的財務報告中已對中國市場作出風險提示，指公司在擴大中國業務方面投入巨大，但競爭激烈，最終可能無法在中國市場實現盈利。

柏思齊在公開信中補充，擁有全球兩成人口的中國用戶是締造全球網絡和實現公司願景的一部份，但面對疫情挑戰，「愛彼迎中國將固本培元，聚焦出境游業務」。據悉，愛彼迎為此將保留數百名員工的北京辦公室，繼續為中國旅客的境外游提供服務。

美國《紐約時報》指出，Airbnb 是中國境內的最後一個美國大型互聯網公司，它的退出凸顯了中國互聯網與世界互聯網之間日益擴大的鴻溝。報道續稱，由於中國政府強調國內業務、實施審查及對公司提出其他要求，許多美國互聯網公司紛紛離開中國。

翻查資料，隨着中國收緊規管措施，美國互聯網巨擘雅虎（Yahoo）去年 11 月宣告退出中國市場；在此之前一個月，微軟旗下的 LinkedIn（領英）宣布關閉中國社交媒體服務；而早在 2016 年，Uber（優步）將中國業務出售給競爭對手滴滴出行時亦表示，中國是「非常困難的經營環境，透明度也很低」。至於愛彼迎，該公司的首席信託官喬伊斯（Sean Joyce）在 2019 年上任不足半年便請辭，原因疑與中國政府要求與愛彼迎分享房東信息引發憂慮有關，但該公司強調，這做法與其他在中國運營的公司一樣。