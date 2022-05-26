上海又創新詞“遛彎證”

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除了官方的健康碼、核酸報告之外，上海部分小區規定，出入小區還須出示“遛彎證”。遛彎的時間每個小區不盡相同，可能2小時、4小時，也可能只給半個小時。

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5月25號，首都經濟貿易大學副教授王暉在微博上表示，“浦東幹部學院王教授發的相片上有‘遛彎證’。‘遛彎證’我是第一次見到，我還問王教授是不是她兒子P的，今天看來是真的。”

王暉展示的“遛彎證”，出行時間是“5月25號，12點30分至14點30分”，上頭還說僅限本街道使用。

上海市民王先生表示，他所在小區給每戶4小時出行時間，但買不到東西，都被搶購一空。

王先生說：“我們小區，就是出去過一次，每家每戶發一個通行證、良民證啦，就是出去4個小時，可以遛彎或者購物啊。我們小區有四千人左右吧，根本買不到東西，都搶購一空了。我昨天晚上還看見普陀區管路一個居民發出來，他的出門證是中午十一點到十一點半半個小時，叫人家到農工商去，半個小時連排隊都不夠啊，胡鬧。”

王先生批評，當局給遛彎證或出入證，限制民眾採購，背後可能涉及利益。王先生說：“每個小區總有一家開超市，他們都是皇親國戚，就是一個街道啦，其它店不能開的。他就是為了撈錢嘛。做核酸也是為了撈錢，物流沒開放呀，快遞沒開放。他就是做獨家生意。你要是物流一開，快遞一開、外地菜，網上人家可以訂，全部進來，就衝擊他市場了嘛，他不能壟斷了嘛。”

上海市民吳先生表示，當局說上海已復工復產，其實是假的，之前還不允許下地務農，真的是禍國殃民。

吳先生說：“現在還沒有復工，什麼22號復工復產，不是這回事，他是原來有很少一部分人，他是讓你復工了，反正復工的話他是讓你住在單位里，不讓你出來的。很多地鐵還沒開，公交呢也開了一部分，大家不許出去，也沒人有的。昨天我出去看病，我看到了三輛車子，一輛車子上面兩三個人，還有兩輛公交車，除了駕駛員誰都沒有。”