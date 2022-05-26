中國國防部 : 台灣屬於中國 哪有什麼“海峽中線”

中國/台灣

中國國防部今 ( 26 ) 日舉行例行記者會，在被問到日前一架解放軍武直 -10 攻擊直升機越過海峽中線 900 米時，中國國防部新聞局局長、中國國防部新聞發言人吳謙表示，台灣屬於中國，沒有什麼海峽中線。消息沒有提及這是否是第一次中國官方否認與台灣有台灣海峽中線分界線。

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據新頭殼newtalk署名蔣巧薇今天報道稱，中國大陸公然否認“海峽中線”。

對於記者詢問有關有 1 架解放軍武直 -10 攻擊直升機近日進入台灣西南防空識別區 ( Air Defense Identification Zone, ADIZ )，不僅越過海峽中線，甚至還深入對面 900 米的問題時，吳謙悍然表示，沒有所謂的海峽中線。他更直言，台灣是中國的一部份，中國人民解放軍肩負捍衛國家主權和領土完整的神聖使命，有關戰訓活動完全是針對台獨分裂活動和外部勢力干涉而採取的必要行動。

據該報道稱，中國軍機近年來頻頻擾台，但甚少越過海峽中線，這次解放軍武直 -10 攻擊直升機公然越過海峽中線 900 米，對台海安全構成嚴重的挑釁，台灣軍方對此表示，對解放軍的行動都密切關注，絕對會捍衛台灣的主權和尊嚴。

該報道原文鏈接：https://newtalk.tw/news/view/2022-05-26/761120