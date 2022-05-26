北京疫情措施趨緊 百姓卻與當局玩貓捉老鼠遊戲

中國/北京/疫情

自5月初以來，中國首都北京面對已經超過1,600個感染病例的疫情一直處於緊張狀態。這個數字在其他國家可能已經是常態，但這對於實行嚴格的零感染政策的中國來說是一個很高的數字，並堅持嚴格的疫情措施。北京人尋找各種辦法應對，法新社說許多居民正在與當局玩貓捉老鼠的遊戲。

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據法新社今天發自北京的報道描述當地情況稱，蹣跚學步的孩子們在運河中戲水，碼麻將的人嘲笑着防疫距離要求，年輕人偷偷地喝着啤酒：面對清零帶來的封控，北京人正在尋找各種放鬆的方法。儘管這一疫情在這個擁有2200萬人口的城市中沒有造成人員傷亡，但學校、餐館、非必要的企業和一些公園都已關閉。居民，每天或幾乎每天都要接受測試，被要求在家裡工作。

那些住在有新冠病毒傳染病病例記錄的家庭的人被禁閉。

但許多居民正在與當局玩貓捉老鼠的遊戲，無視執政的共產黨的指示，而共產黨已將其清零政策作為其合法性的標誌。

據一位取名埃里克-馬的人稱，"到處都關門了：電影院、博物館，甚至足球場都關了，直到另行通知。"埃里克-馬是一位年輕的計算機科學家，在家裡工作了一天之後，來市中心的運河岸邊和朋友喝幾杯啤酒。可是他抱怨說，“我有幽閉恐懼症。這需要用想象力來找到一種方法來獲得樂趣。”

現在，障礙圍欄阻止人們進入運河附近的草坪，最近幾周，這裡卻是大型野餐活動的場所。去銀行仍然是可能的，但受到管制，並有警衛人員防止形成太大的排隊群體。

沿水面每隔一段距離就有一個藍色的大牌子勸告說："要有耐心：疫情結束後，你就會享有陽光。"但這些指示牌並不能阻止幾十個北京人擠在岸上，一些人甚至在一個溫暖的春日午後跳下河泡泡水。在水中，一個中年男子還趁機用嗓子吼唱起了京劇的曲調。其他人帶來了摺疊椅和桌子，甚至還有一個小煤氣爐，以便藉機野餐。

據音譯為張瑞娜（Reiner Zhang）說，她是一名時裝設計師，在綠樹成蔭的使館區亮馬河運河邊的一個街角鋪上了她的野餐桌布，“但誰在乎呢？” 她說：“人們對裁員和減薪感到厭煩，我們需要聚在一起發泄一下情緒。”

再往前走一點，一些媽媽們正在享受西瓜，而她們的小寶寶則在周圍嬉戲。"得讓他們活動活動，"音譯為牛洪林的說，他7歲的孩子正戴着胳膊浮漂帶在運河裡開心拍水。這位母親感嘆道，"由於公園關門，他們沒地方可以玩。孩子們整天呆在家裡，離學校又遠，就會生氣撒潑。"

法新社說，在老北京的小巷裡，由於遊客被禁止進入某些地區，人力車夫沒有了工作。一對新婚夫婦在古老的鼓樓前合影，鼓樓的前院已經變成了新冠測試區。在附近的後海湖周圍，滿是酒吧和咖啡館的碼頭現在被隱藏在疫情圍板後面。據一位安裝圍欄的工人解釋說，"這是為了防止人們聚集，因為疫情嚴重。" 他還解釋說：我們都在夜裡安裝，以避免被感染病毒。

但在白天，附近的退休老人會聚在一起打牌、下中國跳棋、下象棋或打麻將，很少考慮到保持距離的規定。法新社採訪一位音譯為紮奧的退休機關幹部說，"我們每天午飯後都會來這裡，一直玩到太陽落山。" 他還說，“我們已經這樣很多年了。新冠疫情不會阻止我們的。”