國民黨前主席洪秀柱先於巴切萊特訪新疆 稱西方不願中國崛起炮製新疆人權謊言

中國/國民黨/洪秀柱

國民黨前主席洪秀柱日前參訪新疆後接受中國官媒訪問時，說新疆社會和諧、平等包容，批評美國和西方炮製種族滅絕、強迫勞動的“謊言”，是不願看到中國崛起，試圖破壞團結。消息沒有提及洪秀柱何時如何訪問新疆細節內容。

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據中央社署名沈朋達今天報道稱，中國官方的新華社發布洪秀柱訪問新疆消息。新華社25日稱，洪秀柱日前參訪新疆多地，包括烏魯木齊市的“反恐和去極端化鬥爭主題展”。新華社引述洪秀柱稱，新疆採取這些措施，讓曾被極端思想“毒害”的人們對法律和宗教有正確認識，並學習技術改善收入和生活水準，是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。

據新華社引述洪秀柱又說，在新疆和宗教人士、教培中心結訓學員，和少數民族學生、員工交流的經驗表明，美國和西方對人權的指控都是“栽贓、抹黑”，“他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結”。洪秀柱引述一名美國前陸軍上校威克森（Lawrence Wilkerson）的演講稱，美國中情局想破壞中國穩定，最好的辦法就是製造中國動蕩。

據新華社引述洪秀柱說，走訪新疆各地看到民眾臉上洋溢燦爛的笑容和對未來的希望，和美國與西方炮製的謊言不一樣，“中國不會被美西方從內部攻破”。

中央社說，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）23日起也到訪中國，行程包括前往新疆喀什和烏魯木齊。巴切萊特之前表明此行的目的並非調查。中國國家主席習近平25日視訊會見巴切萊特時說，中國不需要別國充當人權“教師爺”，反對將人權問題政治化。

中央社稱，與此同時，德國明鏡周刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等多家媒體25日也同步曝光“新疆警察文件”（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的狀況。