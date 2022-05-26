巴切萊特視頻會見習近平 聯合國稱“寶貴的”會晤 但公告巴切萊特人權講話原文音像

聯合國/中國/新疆：人權/巴切萊特

聯合國針對中國國家主席習近平與聯合國人權事務高級專員巴切萊特進行的視訊會談，發聲明“澄清”，中央社今天說，顯然意指中國官媒曲解巴切萊特的發言。同日，聯合國官方新聞稿稱，聯合國人權高專巴切萊特與中國國家主席習近平舉行“寶貴的”會晤。

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據中央社今天報道稱，聯合國針對中國國家主席習近平與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）進行的視訊會談，發聲明“澄清”。

巴切萊特辦公室發言人昨天25日在透過電子郵件發送的新聞稿中說：“為回應廣泛報導有關巴切萊特高級專員的言論，在此附上連結，可查看她與中國國家主席面談時的真正開場白。”

當天稍早舉行視訊通話後不久，中國中央電視台公布兩人會談文字稿，稱巴切萊特曾告訴習近平，她欽佩中國“在消除貧困和保護人權方面的努力和成就”。然而聯合國公布的文字稿顯示，巴切萊特在開場談話中強調，人權必須是“發展、和平與安全”的核心，而中國在多邊機構中可以就不平等等議題發揮關鍵作用。引文中沒有任何可以被解釋為讚揚中國人權成就的內容。

中央社說，記者要求聯合國提供有關雙方說法之間有明顯差異的進一步資料，聯合國並沒有立即回應。

巴切萊特的中國之行受到批評，因未能確保她能夠不受限制地進入偏遠的新疆地區。美國指控中國對以穆斯林為主的維吾爾族實施種族滅絕。

因為未獲授權發言，數名要求匿名的人士23日在電話中說，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）告訴巴切萊特，他對北京試圖操縱這次訪問“深感關切”。

聯合國25日發表官方新聞稿，稱人權高專巴切萊特與中國國家主席習近平舉行“寶貴的”會晤 。

聯合國新聞稿說，今天是聯合國人權事務高級專員巴切萊特正式訪問中國的第三天。她通過視頻方式與中國國家主席習近平舉行了會晤。這是自 2005 年以來聯合國人權事務負責人首次訪問中國。

在今天通過社交媒體推特發表的一條推文中，巴切萊特表示，“與習近平主席和其他高級官員的會晤對於直接討論中國和全球的人權問題和關切具有寶貴價值。要讓可持續發展、和平與安全得以持續，必須以‘人權、正義、毫無例外地包容所有人’為核心”。

在人權高專辦分享的評論中，巴切萊特表示，“我一直致力於進行這次訪問，這是聯合國人權事務高級專員 17 年來首次訪問中國，因為對我來說，就國內、區域和全球的人權問題直接與中國政府接觸是優先事項。”

聯合國新聞說，在向習近平主席的致辭中，巴切萊特指出，中國“在應對世界當前面臨的許多挑戰方面在多邊機構中發揮着至關重要的作用”。她在隨後向廣州大學的師生髮表的講話中再次強調了這一點。

巴切萊特指出，這些挑戰包括“對國際和平與安全的威脅、全球經濟體系的不穩定、不平等和氣候變化等”，並表示她期待着“深化我們對這些問題和其他問題的討論”。

像對其他國家一樣，高級專員表示願意向中國提供技術援助，以“支持加強促進和保護所有人的人權、正義和法治的努力”。

人權高專今天（25日）還在廣州大學向師生們發表了演講。

巴切萊特強調，在當前“充滿不確定性和不可預測”的時代，“人權教育對每個人來說都至關重要”。 她表示，人權教育提供了塑造“我們自己的社會、經濟、文化和政治現實”的機會，並且為“人們面臨的挑戰提供了具體的解決方案”。

儘管面臨諸多全球威脅，從新冠大流行、氣候變化、衝突，到日益嚴重的不平等，人權高專告訴師生們， “青年的巨大力量”是若干“希望的燈塔”之一。 巴切萊特說：“青年能夠發揮這一作用的一個基本要素是開放的公民空間，在那裡他們可以表達自己的意見並尋求改變。”她補充說，青年倡導者們挑戰“歧視、不公正和不平等”的各種運動給她帶來了啟示。

她響應聯合國秘書長古特雷斯提出的“人權行動呼籲”和“我們的共同議程”繪製的多邊行動藍圖，並指出年輕人必須有機會參與影響他們的討論。

巴切萊特指出，“年輕人正在影響具有國家和國際重要性的辯論，並推動社會變革，包括要求在談判桌上佔有一席之地，並要求政府和企業為他們的不作為負責。”

在參與公開對話的不可剝奪的權利這一話題上，她還補充說：“當社會各界參與討論、參與辯論時，可以更深入地了解問題。有了不同的聲音，各國可以更好地發現法律和政策中的差距，以確保它們更加公正。”

據聯合國新聞稿介紹巴切萊特的行程說， 周一抵達廣州後，巴切萊特與國務委員兼外長王毅舉行了會晤。她當時向新聞界表示，她希望在訪問期間討論“一些非常重要和敏感​​的問題”，以幫助“建立信任”。

巴切萊特周三已啟程繼續前往喀什和烏魯木齊。

聯合國任命的一些獨立人權專家曾對維吾爾族人據稱被拘留和強迫勞動表示嚴重關切。

該聯合國新聞稿稱，巴切萊特計畫在為期六天的訪問結束時舉行新聞發布會。