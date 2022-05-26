李克強稱中國經濟衰超新冠病毒爆發年 或為放棄超美的年增長目標輿論鋪路？

中國/李克強/經濟

中國總理李克強連續呼籲推動經濟，李克強警告中國經濟正處於艱難時刻，並承認，中國經濟糟糕狀況超過2020年初新冠肺炎病毒爆發造成的打擊。法新社引述據專門研究中國經濟政策的公司Trivium China周四在一份說明中說，"李克強可能為放棄今年的增長目標鋪平了道路。"

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據法新社今天自北京報道稱，中國總理李克強將中國的經濟描述為艱難時刻，由於清零限制，中國經濟正面臨比2020年更大的困難。

面對幾個月來的疫情複發，中國正在實施清零戰略，旨在將死亡人數限制在最低限度。中國對疫情的控制被認為特別要歸功於遏制措施，尤其是自4月初以來在上海實施的封控。

在中國國家主席習近平的堅持下，這一清零政策對經濟產生了嚴重影響，許多企業關閉，工廠運營速度放緩，生產線嚴重中斷。

中國着急推動經濟。中國國務院昨天召開經濟電話會議，層級下達至縣鎮。中國總理李克強昨天在與數千名地方官員的電話會議上說，"自3月以來，4月以來更是如此，就業、工業生產、電力消耗和貨運方面的經濟指標急劇下降。"

據官方的中國新華社引述李克強說："在某些方面和某種程度上，困難甚至比2020年疫情對中國經濟重創更大。

中國在5月份公布了兩年來最糟糕的經濟表現，消費處於最低水平，失業率接近歷史最高水平。

李克強說，我們現在正處於一個關鍵時刻，這將決定全年的經濟趨勢。李克強說：我們必須抓住這個時期，讓經濟回到正軌。

法新社說，經濟放緩正在危及中國政府5.5%左右的增長目標，在這個政治敏感的年份，習近平應該在秋天再次當選為中國共產黨（CCP）的領導人。然而，共產黨的主要合法性來自於人口購買力的持續增長。

據專門研究中國經濟政策的公司Trivium China周四在一份說明中說，"李克強可能為放棄今年的增長目標鋪平了道路。"

法新社說，雖然上海似乎在某種程度上放鬆了限制，但其2500萬居民仍然受到嚴格的限制。與此同時，北京正在加強清零疫情措施，許多企業和旅遊景點關閉或放慢了運營速度。