王毅稱中國無意在所羅門群島建軍事基地 美國持續警告當心影子協議

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中國外交部長王毅星期四在所羅門群島的首都霍尼亞拉開始了對幾個南太平洋國家的訪問，他將在那裡討論一項中國擴大與該地區安全和自由貿易合作的廣泛倡議。中國與所羅門的合作協議持續引發對中國在太平洋地區擴大勢力範圍，並可能建築一個軍事基地的擔憂。中國多次許諾不會在所羅門建立軍事基地，但也批評美國在全球建有無數軍事基地，而無權限制中國。

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中國外交部長王毅周四就兩國簽署的新安全條約表示，中國 "無意 "在所羅門群島建立軍事基地。中國外長駁斥了包括澳大利亞和美國在內的西方陣營的擔憂，即該協議將允許北京在該群島建立軍事存在。王毅說，該協議是 "無可指責的、誠實的和無私的"。

王毅星期四在所羅門群島的首都霍尼亞拉開始了對幾個南太平洋國家的訪問，他將在那裡討論一項擴大該地區安全和自由貿易合作的廣泛倡議。法新社稱在能夠看到的一份協議草案，但其最終版本沒有公布，其中有一項條款允許在距離澳大利亞不到2000公里的島上部署中國海軍部隊。

據王毅在與所羅門群島政府官員會面後的新聞發布會上說，該協議 "不是強加給任何人的，不是針對任何第三方的，中國根本沒有在此建立軍事基地的意圖"。

據5月21日大選失利的澳大利亞前政府曾警告說，建設軍事基地是一條 "紅線"，但沒有具體說明越過紅線的後果。

中國外交官今天要求不要 "干擾 "或 "破壞 "中國 "與太平洋島嶼國家的合作"。

王毅稱，"他們不是任何人的後院。所有太平洋島國都有權做出自己的選擇，而不是一味追隨他人。" 王毅還說，"根據所羅門群島的需要和要求"，安全公約應有助於所羅門群島政府維持長期穩定和安全。

2021年11月，對所羅門群島總理馬納塞-索加瓦雷的抗議活動在首都變成了暴亂，當地唐人街發生了廣泛的破壞行為。

據王毅說，這場騷亂 "嚴重威脅到這個國家的華人社區的生命和財產"。

據法新社稍早報道，就中國擬尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議，美國警告南太平洋國家當心與中國達成的「影子」協議。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）25日對記者說：「我們擔心媒體披露的這些協議可能會在倉促、不透明的過程中進行談判。」

雖說太平洋國家會做出自己的主權選擇，普萊斯表示，中國「的模式是在欠缺透明度或區域磋商下，提供隱蔽、模糊的交易」。

中國欲與10島國簽區域協議的計畫勢必引發澳大利亞和新西蘭的關切，尤其是北京與所羅門群島才剛達成秘密安全協議。

法新社說，根據稍早一份外流的所中安全協議草案，內容包括允許中國海軍部署至所羅門群島的措施。索羅門群島距離澳洲不到2000公里。

這份草案還禁止所羅門群島在未經中國許可的情況下公開談論協議內容。

據北京的最新提議，等於是將所羅門群島協議的關鍵內容擴大到其他9個太平洋國家。