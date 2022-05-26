習近平描繪經濟更光明 李克強大談經濟不保 論者料習會微放經濟政策

中國，習近平，抗疫，經濟

習近平的消息一連兩日大篇幅佔據黨媒頭版，李克強規模巨大的經濟會議只佔今日頭版（右圖）的一小部分（見黃圈部分）

中共黨媒以頭條新聞形式發表有關中國經濟更見光明的評述之後，總理李克強隨即於下午召開下至縣級的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，聲稱經濟更艱難，須確保經濟增長不跌出合理區間，並須儘快降低失業率。後者的參加人數以至出席領導層之多，歷來罕見，兩名評論員雖然對有關現象是李克強「補鑊」抑或刻意曝露兩條路線有不同意見，但兩者均認為，以中國現時的經濟之差和矛盾突出，習近平會在經濟政策上作出輕微讓步，略向市場靠攏。

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中共黨媒以頭條新聞形式發表有關中國經濟更見光明的評述之後，總理李克強隨即於下午召開下至縣級的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，聲稱經濟更艱難，須確保經濟增長不跌出合理區間，並須儘快降低失業率。後者的參加人數以至出席領導層之多，歷來罕見，兩名評論員雖然對有關現象是李克強「補鑊」抑或刻意曝露兩條路線有不同意見，但兩者均認為，以中國現時的經濟之差和矛盾突出，習近平會在經濟政策上作出輕微讓步，略向市場靠攏。

備受武漢肺炎疫情及以「清零」政策應對的打擊，中國經濟明顯轉差，但直屬中共的《人民日報》昨(25日)在頭版頭條位置刊登新華社記者的署名文章，標題是《中國經濟發展前景一定會更加光明 —— 習近平總書記引領統籌推進高質量發展和高水平安全述評》，在近七千字的文章中，記者描繪在習近平核心統籌下的各項發展，包括應對烏克蘭事件和維持「清零」，顯見中國正在復興，亦向世界宣示：“中國經濟發展前景一定會更加光明”！

同日下午，分管經濟的總理李克強罕有地召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，中國媒體估計，由於參與者下至縣級，估計人數超過十萬，規模之大，歷來罕見。而學者兼評論員林和立接受本台訪問時更指出，一個國務院會議有全體副總理出席，過去未曾見過，而一起出席的又有四至五名國務委員，有「曬馬」的味道。

內容方面，李克強在視像會議上描述的經濟困局亦與習近平描繪的光明前景不同。根據中央電視台網上報道，李克強在會上指出，受疫情和俄烏衝突等超預期因素影響，自4月以來，一些經濟指標明顯走低，在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時更大，當局會將「穩增長」放在「更重要」位置，着力保市場主體、保就業、保民生，並要求部門於上半年落實中央經濟工作會議和政府工作報告所確定的政策，及在本月底前推出國務院常務會議穩定經濟措施的實施細則。媒體又指，李在會上提出兩大目標，就是要實現「第二季經濟正增長」及「失業率儘快下降」，否則「經濟有滑出合理區間的危險」，情況「刻不容緩」。

全國「兩會」把今年的經濟增長目標定於5.5%左右，城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內，但中國首季經濟增長只有4.8%，而4月份的全國城鎮調查失業率更高達6.1%，超越官方預期。

另外，面對中共二十大將於秋天召開，李克強形容，穩經濟是「重大政治問題」，各地、各部門要在防控好疫情的同時，完成經濟社會發展任務，防止「單打一」（即集中做一件事而不顧及其他方面）和「一刀切」。有關說法，與習近平在政治局會議上把「清零」提升為總方針，並須堅持不動搖，略有不同。

黨媒頭版報道李克強不及習近平一成

不過，李克強聲勢浩大的視像會議，內容只刊登在今天的《人民日報》頭版的下半部，而只有約1200字的報道更需要分在頭版和第四版刊出；至於頭版上半版，則全是習近平天下。

對於習、李二人同日在經濟上的不同調，中國事務評論員林和立向本台指出，事件究竟是李克強要就習近平的美好預測作出糾正和補救，抑或是曝露黨內鬥爭，可以是見仁見智，但習近平的錯誤經濟政策，已令中國自去年10月以來損失二至三萬億美元，部分基層幹部甚至未能支薪，引起中共黨內不少人士不滿，故此李克強的十萬人視頻會議，反映了黨內兩條路線互相傾軋，而李克強更第一次半公開地批評「清零」政策；不過，他不相信「反習陣營」可以團結為統一戰線，更不會令習在「二十大」連任的美夢落空，而李克強亦沒有魄力成為反習「共主」。

林和立估計，現時形勢只會令習近平在經濟政策上和人事上稍作退讓，例如習近期已略為放寬房地產政策、暫停要富人捐款的「共同審裕」政策等，但封城導致供應煉斷裂的問題依舊，房地產的放寬亦是「太少、太遲」。人事上，他估計習近平在二十大的政治局常委會中，可能難再成為多數派，而是在七席中佔有三席，讓上海市委書記李強「入常」的計畫將會落空；相反，李克強的團派可望擁有兩席，胡春華接任總理的機會上升。

不過，另一名時事評論員劉銳紹認為，習近平絕不會在人事上作出退讓或有秉鬆動，必然是「牢牢掌握」；即使是經濟政策，也只會是微調，即現時的放寬只是策略性調整，不是政策性改變，甚至可能只是權宜之計。

他向本台分析，眾所周知，中國的經濟權不在李克強手上，現在因為中國經濟出現大問題，才取回部分主動權，而李昨天的視像會議，必然是得到習近平的首肯或至少知悉，由李操刀去總動員挽救經濟，成功解決，則功勞在習；反之則由李克強背鍋。

他總結，過往例子可見，中共的黨內鬥爭，必然是武力派系之間的鬥爭，一文一武是不可能鬥得起來的，因為兩者不是均衡的鬥爭力量。