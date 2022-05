英國說重審中國收購英最大半導體公司案

英國/中國/半導體

一家中國集團在近一年前宣布收購英國最大的半導體製造商Newport Wafer Fab時,引起了爭議。根據英國商業部(BEIS)的一份聲明,倫敦將研究這家中國集團收購威爾士半導體公司對英國國家安全的影響。

據法新社報道稱,在英國政府決定將設備製造商華為排除在5G網絡之外一年之後,該收購案重新引發了關於中國對英國某些戰略部門感興趣的辯論。在周三的一份聲明中,英國政府強調在2021年國家安全和投資法下的權力,"在必要時干預 "外國公司認為具有戰略意義的資產的收購。

聲明說,BEIS有30個工作日來進行這項評估,但可以再延長45個工作日。

據法新社說,由中國公司Wingtech擁有的荷蘭半導體公司Nexperia在2021年7月宣布,該公司已經完成了對Newport Wafer Fab的收購。收購金額沒有披露,但據CNBC報道,該交易價值6300萬英鎊。

英國稱將調查中國主導的對英國芯片製造商的該收購交易。英國政府25日開始對這家中國控股公司收購一家英國電腦芯片工廠的交易展開國家安全調查,此舉可能導致英國政府在交易完成近一年之後取消該交易。

威爾士Newport的Nexperia工廠生產大的晶圓,這些晶圓最終被切割並被編程為微處理器。

據華爾街日報報道說,此次審查是一個最新跡象,表明在全球芯片短缺的情況下,各國正越來越多地保護本國的半導體行業。

據Nexperia一位發言人說,該公司歡迎“有這個機會參與並促進關於我們在英國的活動和投資計畫的知情辯論”。

據華日稱,這筆交易是今年早些時候生效的英國《國家安全與投資法》(National Security and Investment Act)的首批主要試點案例之一。該法案建立了一個類似於美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment)的程序,後者已經阻止了一些重大交易,包括博通(Broadcom Inc., AVGO)計畫以1,170億美元收購高通公司(Qualcomm Inc., QCOM),因為該委員會擔心這將削弱與中國競爭的美國芯片產業。