華日：習近平和李克強就疫情影響傳達不同信息

中國國家主席習近平在5月18日的視頻講話中談到了全球因新冠疫情而遇到的經濟挑戰,但基本未提及中國自身的經濟下滑。習近平對新冠疫情採取的零容忍策略已使中國經濟形勢惡化。一天後,總理李克強在出席一場線下座談會時則發表了更加坦誠且帶有安撫意味的講話,內容主要聚焦於中國自身的問題。據華爾街日報今天報道稱,中國最高層的兩位領導人上周發表講話,試圖安撫對中國嚴格的防疫措施愈發不滿的外國高管,但二人似乎發出不同聲音。

據華爾街日報署名Lingling Wei 與 Brian Spegele今天報道稱,習近平和李克強就疫情影響傳達不同信息。

據參加了與李克強在北京釣魚台國賓館舉行的會議的人說,李克強對一群在中國開展業務的美國、歐洲和亞洲跨國公司的高級代表們表示,中國致力於在推動經濟發展和遏制反覆暴發的新冠疫情之間取得平衡。特別值得注意的是,一些與會者稱李克強沒有為習近平的清零戰略進行辯護,這與最近外國高管與包括一些貿易和商業領域官員的中國高級官員的會面有所不同。

中國堅持實施習近平針對新冠疫情的“動態清零”政策,採取了封控、大規模核酸檢測和隔離措施。這些措施對商業活動造成嚴重衝擊,並加大了為民眾接種疫苗的難度,尤其是中國人數眾多的老年群體。中國衛生部門的官員已公開承認,老年群體是中國抗擊新冠疫情工作中的薄弱環節。在上海封控兩個月的很大一部分時間裡,大多數疫苗接種點和接種項目被暫停。上海是中國的經濟中心,人口超過2,500萬。

截至今年3月中旬,80歲以上的中國人中只有51%的人接種了兩劑新冠疫苗,而在中國的總人口中,有88%的人已接種兩劑新冠疫苗。

雖然習近平談論過加強全球疫苗開發合作的必要性,但他並沒有公開強調過為中國人口接種疫苗的重要性。

據該報道,李克強的言論並沒有公開挑戰習近平的抗疫政策。但政府官員和政策顧問認為,這些言論表明習近平的“動態清零”政策在中共高層內部有爭議。

李克強5月19日出席的那次會議的一名與會者表示,很明顯李克強希望關注的重點有所不同。

華爾街日報說,目前還不清楚李克強是否能推動中國的新冠清零戰略發生明顯轉變。李克強長期以來被邊緣化,如今在總理任期臨近結束時,他的政治影響力卻出現了某種程度的回升。

習近平本人今年早些時候似乎注意到中國抗疫封鎖措施的代價,並試圖給上海一些迴旋餘地,在不全面封城的情況下應對當地疫情,但他在5月初的一次領導層會議上重申了清零政策,當時具高度傳播性的奧密克戎變異株正在國內蔓延。

在上海的封控措施持續將近一個月時,中國國家國家衛生健康委員會主任在中共機關報《學習時報》上發表頭版文章稱,習近平“親自指揮”了新冠疫情防控工作。在這波疫情的早期,事實證明“動態清零”在遏制疫情和恢復經濟方面是有效的,這支持了習近平的觀點,即中國在應對新冠病毒方面比西方做得更好。多名政府官員和顧問表示,對習近平來說,改變政策在政治上將形成不利局面。習近平正尋求今年打破傳統獲得第三個任期。

在與外國高管的視頻會議中,習近平沒有暗示要放棄目前的新冠清零政策,也沒有邀請外國高管提問。

李克強向外國企業界發出上述信息之際,隨着總理任期接近尾聲,他正試圖對中國經濟的管理施加更大的控制。最近幾個月,他幫助收縮了習近平的一些措施,這些措施引導中國遠離西方式資本主義,是經濟放緩的原因之一,他同時試圖利用經濟壓力來影響有關其繼任者人選的決定。

據華爾街日報稱,李克強在紀念中國國際貿易促進委員會(China Council for the Promotion of International Trade)建會70周年的會議上對外國高管做出上述講話。中國貿促會是政府支持的行業團體。多名與會者稱,在長達一個半小時的會議期間,李克強一次也沒有提到習近平的動態清零政策。他一走進釣魚台的會議室,就摘下了口罩。而在他結束會議,一邊往外走一邊與與會者交談時,陪同的工作人員不得不提醒他戴上口罩。一些與會者表示,在北京嚴格的抗疫規定下,李克強似乎無視戴口罩規定的做法值得注意。

外國企業代表談到中國的新冠政策如何使該國越來越孤立時,李克強顯得很關切,他做了筆記,並讓與會者告訴他們的政府,中國在認真聽取提出的問題。

