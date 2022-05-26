《費加羅報》：中國加強在南太平洋的影響力

政治

中國外長王毅5月26日抵達所羅門群島，開始他對南太地區八國為期十天的訪問。王毅於5月26日至6月4日應邀訪問南太島國和東帝汶並主持召開第二次中國－太平洋島國外長會議。出訪的八國分別為所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶。

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路透社5月25日報導說，在會議前夕，北京已經向10個太平洋島國發出《共同發展願景》文件草案，及一份五年行動計畫。

文件草案稱，中方與太平洋島國將“加強在傳統和非傳統安全領域的交流與合作”，中方還將“為太平洋島國舉辦中階和高階警察培訓”。

相關文件至少引起一個受邀參與國的質疑：“北京有意控制南太地區並‘威脅地區穩定’”。

10國中，密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）在寫給21位太平洋地區領袖的信中表示，他的國家認為應拒絕這份“預先確定的聯合公報”，他擔心這可能會引發中西之間的新“冷戰”。

法國《費加羅報》報道：中國打算向其中十幾個國家提供數百萬美元的援助和一份自由貿易協定草案，讓他們能夠進入中國市場。

南太平洋的獨立小國分布在數千個島嶼上，居民不到 900 萬。但它們位於北京尋求將其影響力擴展到世界各地並認為具有戰略意義的地區的中心地帶。這些小共和國靠近新喀里多尼亞和澳大利亞，這兩個國家美國的盟友，北京對它的敵意越來越大，這些小共和國擁有廣闊的海洋領土。

中國協議草案包括對當地警察和外交官的培訓，包括網絡安全在內的“傳統和非傳統安全”的團隊合作。它還將使中國能夠開展敏感的航海測繪作業並更好地獲取當地自然資源。

南太平洋幾個月來已成為中國和美國幾十年來在該地區的主導力量之間激烈競爭的戰場。華盛頓正在尋求加強與中國的聯盟，特別是通過恢復與澳大利亞、日本和印度的安全聯盟 Quad。

就北京而言，它正在尋求增加其在那裡的軍事、政治和經濟存在。但到目前為止，它只取得了有限且不平衡的進展。另一方面，如果被接受，新的合作計畫可能標誌着一個重大轉折點，顯着促進北京在警察或軍事行動中的存在。

王毅表示，中國已於4月與所羅門群島締結安全條約，這應成為該地區的典範。該協議的模糊輪廓讓堪培拉和華盛頓感到擔憂。他們擔心他會允許北京在該群島建立軍事存在，即使中國部長周四否認中國“有意”在該群島建立軍事基地。

儘管如此，澳大利亞新任總理安東尼·阿爾巴尼斯年周四仍宣布“加強”澳大利亞對太平洋的承諾，提供約 5 億澳元（3.3 億歐元）用於國防培訓、海上安全和應對氣候變化影響的基礎設施。 .

太平洋小國的領導人也對北京的貿易和安全提議感到擔憂。密克羅尼西亞聯邦總統戴維·帕努埃洛（David Panuelo）向他的南太平洋同事發出了一封嚴厲的信，警告不要達成一項看起來“有吸引力”但可能會給中國“獲得和控制我們地區”的手段的交易。