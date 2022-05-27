中國宣布明在南中國海舉行軍事演習

中國/海上軍事演習

中國海事局表示，中國將於周六28日在南海舉行海軍演習。法新社說，中國的南海軍事演習正值美國及其盟友對中國在亞太地區的軍事野心進行了持續一周的指責。

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據法新社今天報道稱，此次南海軍事演習將在靠近中國海岸的地方進行，在一個遠離與越南和菲律賓有爭議地區的小海域進行。

中國海事安全管理局周四公布了有關海域的軍演範圍坐標。該海上區域位於海南南部島嶼以南約25公里處，面積約為100平方公里。

中國定期舉行海軍演習，經常靠近中國的海岸線。計畫於下周在另一個海域進行的軍事演習，也是在海南附近。

據法新社，美國視中國為戰略對手，經常警告北京在從南中國海到太平洋島嶼的地區的軍事和經濟存在不斷增長。美國指控說，這種存在是一種改變該地區力量平衡的戰略。

美國國務卿布林肯星期四說，北京從事越來越多的挑釁性言論和活動，例如在台灣附近派飛軍機，幾乎每天都在進行。布林肯指的是軍用飛機通過該島的防空識別區（"Adiz"），即在通常距離台灣海岸至少150公里的地方上空擾飛。布林肯周四也呼籲反擊 "中國重塑國際秩序的意圖"。

該報道稱，布林肯的評論是在美國總統拜登本周承諾在北京攻擊台灣時保衛台灣之後發表的。但作為回應，中國外交部門呼籲美國不要低估中國捍衛中國主權的決心。

中國還剛剛發起了一項擴大與南太平洋國家安全和自由貿易合作的重大倡議，這已經受到了美國盟友澳大利亞的批評。據中國外交部長王毅反駁說，這項協議 "不是強加給任何人的，不是針對任何第三方的，中國根本沒有在此建立軍事基地的意圖"。