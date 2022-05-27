中國指控布林肯講話是抹黑

中國/美國

中國外交部發言人汪文斌今天說，美國務卿布林肯的中國政策演講是“渲染中國威脅，抹黑中國內外政策”，目的是打壓中國發展和維護美國霸權。中方對此強烈不滿、堅決反對。

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據中央社署名張淑伶今天報道稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國的中國戰略演說。中國外交部發言人汪文彬在今天中國外交部例行記者會上稱，這篇演講“實質是散布虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策”。

該報道引述中國官方媒體消息說，汪文斌在記者會上列出7點回應及反駁。汪文斌說，台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題“純屬中國內政”。“解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望和堅定意志。中方沒有任何妥協退讓的空間。”他批評美方口頭上說不支持“台獨”，但一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空“一個中國”原則。

汪文斌宣稱，涉疆問題的本質是反暴力、反極端化、反分裂，“所謂種族滅絕、強迫勞動是世紀謊言”。他敦促美方停止利用上述問題干涉中國內政，並正告美方不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。

對於美方說“中國是世界秩序最嚴峻的長期挑戰”，汪文斌說，中國是國際秩序的維護者，而美方所說“基於規則的國際秩序”，不過是美方和少數國家制定的“家法幫規”。汪文斌說，民主和人權只能從本國實際和人民需求出發，世界上沒有放諸四海皆準的模式，美國沒有資格充當衛道士，更沒有權利對別國“指手畫腳”。

汪文斌批評，美國的“印太戰略”是裹挾地區國家圍堵中國，聲稱要改變中國的周邊環境，“是典型的拉幫結夥，不得人心，註定失敗”。

據汪文斌宣稱，中國外交倡導並踐行“和平共處五項原則”，致力於和所有國家建立和發展友好合作關係，“脅迫外交”的帽子扣不到中國頭上。“美國慣於霸凌霸道，國際社會深受其害，美國的這個老毛病早該改改了。”他還批評，美方口中說的是“競爭”，實際做的是“泛化國家安全概念”，利用單邊制裁和長臂管轄等，嚴重損害中國企業的正當權益，“這不是什麼‘負責任的競爭’，而是毫無底線的打壓遏制”。

中央社說，不過，汪文斌說，注意到布林肯在演講當中稱不尋求與中國衝突和“新冷戰”，不阻止中國發展，不阻止中國發揮大國作用，願和中國和平共處。“我們對此拭目以待。”

中央社說，布林肯26日發表美國對中國戰略演說。他把對中國戰略概述為“投資、結盟、競爭”，即進一步投資美國國內建設，鞏固盟友體系以及在“實力基礎上”同中國展開公開、公平的競爭。在台灣議題方面，布林肯表示，美仍然致力於以台灣關係法、中美三個聯合公報、六項保證為指導的“一個中國”政策。美方反對任何一方單方面改變現狀。