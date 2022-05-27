傳習近平或出行中國大陸本土外

中國/香港/習近平/新冠肺炎病毒疫情

2022年2月20日，中國國家主席習近平在北京舉行的2022年冬奧會閉幕式上揮手致意。一個月後的3月28日，上海封城，現在，北京也面臨著大規模封控的危險。

華日今天報道稱，中國國家主席習近平兩年半來將可能首次離開中國大陸或將縮短行程。該報引述知情人士表示，習近平為紀念香港回歸25周年的出訪行程可能壓縮到7月1日當天。但如果新冠疫情再次暴發，習近平計畫前往香港可能根本不會成行。

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據華爾街日報署名Josh Chin今天報道稱，幾個月來，外界一直預期習近平會前往香港，紀念這個前英國殖民地回歸中國的第25周年。上述知情人士表示，香港的官員已經開始研究如何將他的行程壓縮到7月1日周年紀念日當天，而不是按照慣例進行多日的活動。

據上述知情人士，習近平還沒有確認他的行程，習近平的辦公室一直擔心，鑒於香港最近暴發了一場大規模的奧密克戎疫情，接觸到新冠病毒的風險可能太大。他們表示，儘管如此，一些在香港的中國大陸官員已經開始為可能的訪問做準備，限制自己與訪客的互動，以避免感染新冠病毒。

其中一位知情人士稱，將與習近平會面的香港官員和政要很可能不得不在他抵達之前將自己隔離七天。

該報說，中國國務院港澳事務辦公室暫未回應置評請求。中國駐香港代表處和香港政府暫未回應置評請求。

一些知情人士說，如果成行，預計習近平將出席香港下屆政府的就職典禮並發表重要講話，視察中國人民解放軍駐港部隊，並會見當地要員。他們說，習近平有可能在出訪當天的晚些時候就返回內地。

華爾街日報說，在2020年1月對緬甸進行國事訪問之後，習近平沒有再離開中國大陸出訪。那次緬甸之行的幾天後，中國政府才明確表示武漢暴發的新冠疫情很嚴重。在那之後，習近平去年拒絕了在歐洲與20國集團其他領導人會晤，也未出席在格拉斯哥舉行的全球氣候談判。自拜登就任美國總統以來，習近平還沒有與拜登進行過面對面的會晤，而且他在北京會見外國訪客也是選擇性的。

習近平周三與聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)進行了視頻通話。巴切萊特正在中國進行為期六天的訪問，行程地點包括中國南方城市廣州和位於西北的新疆，但不包括北京，她將於周六結束訪問。

這種戒備心態凸顯了習近平對新冠疫情的謹慎態度。這種謹慎的抗疫政策已使中國與世界其他國家越來越脫節。中國是唯一仍在採取嚴格措施抑制新冠病毒傳播並儘可能消除該病毒的主要經濟體，中國官員將這一策略稱為“動態清零”。

習近平上一次前往香港是在2017年香港回歸20周年之際。那次訪問為期三天，他的前任胡錦濤曾在香港回歸10周年和15周年時進行過類似的訪問。

今年這次訪問將是2019年香港發生大規模反政府抗議活動以來習近平首次訪問香港。在那一年香港發生反政府抗議活動後，北京方面果斷採取行動，鎮壓當地異見人士，並於2020年6月在香港實施了一項全面的安全法。香港警方依據這部法律逮捕了數以百計的人士，其中包括最近逮捕的90歲天主教香港教區榮休主教陳日君(Joseph Zen)。

華爾街日報稱，7月1日是香港的公共假日，在過去，這一天經常發生大規模抗議活動，反對北京對香港施加越來越多的影響力。自從安全法生效後，在過去兩年裡，這種抗議活動基本陷入沉寂。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%B8%A4%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E4%BB%A5%E6%9D%A5%E7%9A%84%E9%A6%96%E6%AC%A1%E5%87%BA%E8%AE%BF%E5%B0%86%E7%BC%A9%E7%9F%AD-%E7%94%9A%E8%87%B3%E5%8F%AF%E8%83%BD%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E6%88%90%E8%A1%8C-11653607507