北京疫情管控釀慘劇 退伍軍人獨子因搶救不及時身亡

中國/北京/新冠

2022年5月4日，北京，身着防護服的工作人員在朝陽區一棟被封鎖的居民樓外豎起路障。

北京疫情持續蔓延，封控措施不斷升級。上海封城荒誕的一幕幕再度在北京上演。北京懷柔區一名退伍軍人的獨子就因醫院疫情防控等因素延遲救治而離世。悲傷之餘，這名父親發文舉報北京順義區急救中心玩忽職守、延遲救治。

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5月26日晚，大陸微信公眾號“明武（gh_d6591897fbf9）”發文表示，32歲的宋某新是他的獨子，租住在北京市順義區南彩鎮後俸伯村平安街93號青年公寓，5月11日凌晨因突感胸悶、胸痛，凌晨3點38分給120打電話求救。但直到凌晨4點32分，120急救車才趕到現場，當時宋X新已經倒地失去意識近10分鐘。患者被擡上急救車後，急救員不僅沒持續進行心肺復蘇，也沒有使用除顫儀進行搶救，同時還稱，順義區醫院能否接收患者仍不確定。5點鐘到達醫院後，醫院並沒有立刻對接轉運患者進行急救，直到急救車工作人員與地面工作人員進行數分鐘溝通後才將患者推進急診室，但患者早已經沒有了呼吸心跳。之後醫院進行了2個小時的搶救，7點30分，宣布患者離世。

文章說，從順義區醫院到患者駐地只有5公里多，按凌晨四五點鐘的路況，從醫院出車到達現場只需10分鐘左右……但順義區急救中心以沒有協調好接收醫院為名遲遲沒有派出人員對他急救，包括順義區醫院先是因為他來自疫情管控區拒絕接收，後又沒有提前做好搶救準備，與急救車及時對接，最終延誤了他原本十分充裕的急救時間，使他不幸殞命。

文章表示，患者生前身體健康，從沒有得過大病，按北京目前的醫療急救水平，只要獲得及時救治，是不會出現生命危險的。作者憤怒表示，順義區急救中心、順義區醫院玩忽職守，喪失了年輕的生命！

事件曝光後，順義區政府5月27日發通報稱，針對反映順義區醫院及順義120急救分中心延遲救治致患者死亡的問題，順義區委區政府和北京市衛健委成立調查組。現對順義急救分中心負責人及相關責任人停職，進行調查。