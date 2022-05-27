專家解讀布林肯的中國政策講話

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美國國務卿布林肯昨天發表中國政策演講。學者表示，布林肯以“投資”、“結盟”和“競爭”3概念闡述戰略布局，也揭示美國將藉印太經濟架構等多邊建制，與盟友共同抗中。專家認為，拜登的亞洲行前腳剛走，中國外交部長王毅隨即訪問南太平洋8國，雙方會持續在地緣政治上結盟對抗，“美中關係持續惡化，台美關係持續升溫”，這兩者短期內應不會改變。

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就布林肯（Antony Blinken）26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國政策演說，中央社署名沈朋達今天報道，東吳大學政治系助理教授陳方隅接受中央社電訪時說，這場演說的意義除了闡述拜登（Joe Biden）政府的中國政策，也宣示即便俄烏戰爭爆發，美國的戰略重心仍未轉移，依然將中國視為主要的挑戰者。

布林肯在演說中形容中國是國際秩序“最嚴重的長期挑戰”，且是唯一有意圖，並在各方面都越來越有能力重新形塑國際秩序的國家。本次演說一如預期地未有太多新的內容。不過布林肯在戰略布局方面，提出了“投資”（Invest）、“結盟”（Align）和“競爭”（Compete）3個概念。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究與當代語言學系主任葉耀元告訴中央社，這3項概念的意涵實際上都是競爭。他說，“投資”指的是美國國內的技術創新，並防止中國竊取；“結盟”則是與四方安全對話（Quad）、印太經濟架構（IPEF）、東南亞國協（ASEAN）及歐盟（EU）等國際建制合作；“競爭”則是在前兩項基礎上，和中國高強度競爭。葉耀元表示，這是拜登政府在“競爭－合作”的中美關係原則下，進一步闡述美國要如何與中國競爭。

布林肯在演講中也提到，美國並不尋求“新冷戰”和衝突；但不能依賴北京改變作為，所以將形塑北京周邊的戰略環境，以推動追求開放包容的國際體系願景。

陳方隅說，拜登上任前已經表示，要以聯合盟友的方式對抗中國，這是因為在全球化時代，世界經濟和貿易高度連結，美國和盟友不可能像冷戰時代與中國“一刀切”。他表示，美國是講明圍堵政策的侷限，不採直接對抗，而是聯合盟友抗衡中國。

據葉耀元認為，即便美國說不打“新冷戰”，但實際上中美兩國仍朝這個方向準備。以美國提出的IPEF倡議為例，“供應鏈彈性”是當中最重要部分，就是希望將關鍵供應鏈拉到理念相近國家，以降低對中國的依賴，並確保若“新冷戰”開打，也不致於被掐住命脈，遭受嚴重損傷。

據中央社說，展望未來，葉耀元指出，拜登的亞洲行前腳剛走，中國外交部長王毅隨即訪問南太平洋8國，雙方會持續在地緣政治上結盟對抗，“美中關係持續惡化，台美關係持續升溫”，這兩者短期內應不會改變。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202205270241.aspx