日本稱警惕中國軍隊頻繁活動影響安全環境

中國/日本

日本周邊本月頻繁確認到中國軍隊的活動。航母“遼寧艦”在沖繩以南的太平洋海域停留了大約三周，艦載戰機與直升機起降達到300架次以上。轟炸機飛行2次，其中之一為去年11月以來再次進行的中俄長距離聯合飛行。日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二26日在記者會上強調了警惕感，稱“這是遼寧艦此前沒有過的活動，對安全環境的影響很大”。

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據共同社今天報道稱，本月2日，遼寧艦從東海穿過沖繩本島與宮古島之間駛入太平洋，導彈驅逐艦、綜合補給艦等一同航行。遼寧艦於21日回到東海。其間防衛省附圖公布總計12天有艦載機起降。海上自衛隊出動推進實際上航母化改造的海上自衛隊直升機護衛艦“出雲”號，持續追蹤監視了一周以上。

共同社說，遼寧艦2016年以後開始在太平洋出沒。此次起降艦載機架次超過2018、2020和2022年確認到的數值，創出新高。此外遼寧艦還在靠近台灣的海域活動，防衛省內部有觀點認為這是設想台灣出現突發事態時應對美國軍艦的活動。

本月18日，2架搭載了疑為反艦導彈物體的轟炸機在沖繩本島與宮古島之間往返飛行。據分析是與當時正在沖繩以南的遼寧艦進行的協同訓練。

美國總統拜登抵達日本後，日美澳印“四邊機制”（Quad）首腦會議在東京舉行的24日，中方與俄羅斯轟炸機實施了聯合飛行。加之25日朝鮮發射彈道導彈，日美當天也在日本海實施了戰機聯合戰術訓練加以牽制。

共同社引據日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長山崎分析稱：“遼寧艦每一次訓練都在擴大行動範圍，且持續時間更長，正在努力提升海空綜合作戰能力。”