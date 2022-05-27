朔爾茨警告：中國向窮國與非洲大量放貸 構成世界新金融危機嚴重危險

德國/中國/債務

德國總理朔爾茨周五警告說，中國向貧窮國家，特別是非洲國家湧入長期貸款，構成了世界陷入新的金融危機的嚴重危險。

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據法新社今天報道稱，德國社民黨總理朔爾茨周五在斯圖加特天主教大會的一場辯論中說："看到地球南部國家的下一次大的債務危機與中國發放的貸款有關，這確實存在着嚴重的危險，因為涉及的參與者很多，人們甚至對此沒有全球視野。

據朔爾茨稱，"這將使中國和南方國家陷入一場重大的經濟和金融危機，此外，危機也不會放過世界其他國家，"這位領導人堅持認為，"所以這是一個嚴重的問題"。

長期以來，中國一直被西方指責為利用 "債務陷阱 "對其他國家施加影響。這些指控的理由是，中國向其他國家長期借錢，而這些國家如果無法償還，最終不得不放棄對國家關鍵資產的控制。

中國拒絕這些指責，認為中國的貸款的目的是為了減輕貧困。

據朔爾茨說，他想說服中國加入巴黎俱樂部，這是一個由官方債權人組成的非正式組織，其作用是通過談判減免債務或重新安排償債期限，為各國的支付困難找到協調解決方案。

朔爾茨說：“我們的一個大希望是將中國帶入這個俱樂部。”

朔爾茨說，為了對抗中國的影響，歐盟在幾個月前公布了一項名為 "全球通道 "的發展援助計畫。根據這一計畫，歐盟計畫在未來幾年在非洲投資超過1500億歐元用於基礎設施、運輸和可再生能源項目。

法新社說，該倡議被視為歐洲對中國的 "新絲綢之路 "也即是一帶一路的回應。中國向數十個國家提供貸款以發展港口、公路、鐵路或數字基礎設施的龐大計畫。