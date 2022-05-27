王毅訪問所羅門記者會挑人入場提問恐惹毛媒體

中國/所羅門/王毅

中國外交部長王毅和所羅門群島外交部長傑里米-馬內萊在所羅門群島的霍尼亞拉舉行聯合新聞發布會。王毅和一個由20人組成的代表團已經抵達所羅門群島，並開始太平洋八國穿梭之行。 2022年5月26日照片

中國外長王毅出訪南太島國首站所羅門，正式會談後召開記者會只限定挑選的媒體提問，此舉惹毛所羅門媒體協會並曾發訊稱呼籲抵制。

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據中央社今天報道稱，所羅門群島媒體協會（Media Association of Solomon Islands, MASI）25日在推特發文指出，協會呼籲全體會員抵制中所兩國舉辦的記者會，因媒體協會MASI認為，會員們沒有必要參加。

據所羅門群島媒體協會說，只有被選中的所國媒體才拿到出席記者會的採訪證，但媒體協會MASI的立場是不得有任何歧視，所有媒體必須不受恐懼或受到公平對待，執行他們的採訪職責，而且也必須有提問的機會。

據所羅門群島媒體協會於推特發文的附件，當中說明王毅與所國外長馬內列（Jeremiah Manele）召開聯合記者會的流程。記者會的時間是在昨天下午5時10分而且只有20分鐘，首先由馬內列致詞，之後王毅發表談話，接着是SI Media發問由馬內列答覆，再來中國中央電視台提問由王毅答覆，隨即匆匆結束這場記者會。

據這份文件另備註說明，記者會的答問環節采中英文翻譯，另基於新冠疫情考量，要求所有被選中的記者務必提前兩小時到場做篩檢，若是快篩呈陽性不得進入會場。