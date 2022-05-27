維吾爾人活動家炮轟巴切萊特的訪問落入中國宣傳陷阱

聯合國/巴切萊特/新疆

在世界多地的維吾爾族活動家說，迄今為止，中國的宣傳機器完全利用聯合國人權負責人巴切萊特對中國的訪問以魚目混珠方法作自己的宣傳。專家認為，巴切萊特需要有政治勇氣和誠信，在她的話語和訪問被歪曲的時候應該澄清說出來。而"如果巴切萊特沒有準備，無法做到這一點，她就不應該去。”

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據法新社今天報道說，聯合國人權高級專員巴切萊特的訪問是聯合國和北京之間艱難談判的結果，她前往中國西北部的新疆地區，中國當局被指控在新疆壓制穆斯林少數民族。

據中國政府稱，該地區長期以來一直是維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒實施襲擊的地方。在反恐的名義下，該地區幾年來一直受到嚴密的監視。

西方的調查指責北京在新疆 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族的成員，甚至強行實施 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"。美國指控是 "種族滅絕"。

中國譴責這些都是有偏見的報道，中國稱是旨在消除極端主義的 "職業培訓中心"。中國否認有任何 "強制絕育"。

據法新社，對於來自維吾爾族僑民的非政府組織和活動家來說，聯合國人權高專巴切萊特已經陷入了中國共產黨（CCP）的宣傳陷阱。中國官方媒體廣泛報道了這位70歲的智利前總統讚揚了中國在人權方面的進步。

國際特赦組織活動家阿爾坎-阿卡德在給法新社的一份聲明中說，很明顯，北京正在利用這次訪問宣傳中國自己的說法，並為中國糟糕的人權記錄辯護。

據人權觀察的研究員瑪雅-王告訴法新社說，中國的目的是向世界展示中國也可以使聯合國人權事務高級官員屈服於它的意志。

法新社說，聯合國人權高專巴切萊特本周幾乎保持沉默。但在離開中國之前，她將於周六晚間舉行備受矚目的在線新聞發布會。預計巴切萊特將被問及有關她的行動是否自由、她與當地人的互動以及她進入新疆拘留所的情況。

總部設在倫敦的維吾爾族活動家拉希瑪-馬赫穆特（Rahima Mahmut）已經在譴責巴切萊特的訪問被魚目混珠。她告訴法新社：“這不是聯合國人權對我們所承諾的中立、獨立和不受約束的調查。” 拉希瑪-馬赫穆特說，相反，北京正在尋求一張空白支票來繼續鎮壓、監視、酷刑和種族滅絕。

據法新社說，巴切萊特自周二以來一直在新疆。據她的辦公室說，她應訪問新疆自治區首府烏魯木齊和喀什市。她到底在做什麼？很難知道，因為以新冠病毒疫情防疫的名義，巴切萊特的訪問是在一個排除了所有外國媒體的健康隔離泡沫中進行的。

中國用官方對她與習近平或王毅外長會面的熱情描述填補了媒體報道的真空。據中國新華社說，巴切萊特女士 "祝賀中國在（......）人權保護方面取得重要成就"。

法新社聯繫了聯合國相關部門，該部門既沒有證實也沒有否認巴切萊特女士確實說過這些話。

但聯合國和中國都沒有在聲明中具體提到新疆。

一位駐挪威的維吾爾族活動家阿不都維利-阿尤普說，他對巴切萊特似乎允許北京曲解她的言論感到失望。他告訴法新社：他們利用巴切萊特進行宣傳。

中國媒體還播放了系列的圖片，顯示這位智利前總統得到了習近平關於人權的語錄集。

北京在本周初強調，巴切萊特的訪問不是一次調查，而是一次 "澄清虛假信息 "的機會，中國認為自己是受害者。

法新社引述倫敦SOAS大學中國研究所所長Steve Tsang說：“巴切萊特需要有政治勇氣和誠信，在她的話語和訪問被歪曲的時候應該澄清說出來。“而"如果巴切萊特沒有準備，無法做到這一點，她就不應該去。”