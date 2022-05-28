中國經濟學者稱家家均擁134.4萬元財產列世界第二富國

中國/經濟

一份由中國財經學者提出的報告指出，2021年中國家戶平均資產為人民幣134.4萬元，僅次美國，居世界第2。這個數字不但引發議論也遭到吐槽，討論一度登上微博熱搜。

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財富報告指中國戶均資產134.4萬，卻被吐槽過度失真。據中央社署名吳柏緯今天引述香港01消息報道，該“中國財富報告2022”是由中國財經學者任澤平主持的“澤平宏觀”和投資管理企業“新湖財富”聯合發布。該報告指出，2021年中國居民財富總量達人民幣687兆，2005到2021年年均複合成長速度高達14.7%，遠高過美國、日本。這份報告也提到，2021年中國家戶平均資產約為人民幣134.4萬元，中國居民的財富規模僅次於美國。

據該報告，美國人民的財富總額常年維持在世界第一，2021年已突破人民幣1000兆。中國人民的總資產從2005年到2021年間，從77兆快速上升至687兆，年均複合成長速度高達14.7%，較美國的5.1%和日本的0.65%高出不少。中國庭戶平均資產從2010年46.2萬元上升至2020年122萬元，2021年預計可達134.4萬元。此外，這份報告也揭露，比起金融投資，中國民眾更加看中實物資產。

報告指出，2021年中國實物資產佔總財富比重高達69.3%，主要為房地產，全中國住房市值達到476兆；金融資產佔比30.7%，其中以現金和存款超過5成的佔比最高。受儲蓄文化的影響，中國民眾投資偏保守，2005到2008年間，現金和存款曾高達78%。

中央社說，然而這份報告發布後，引發不少議論與吐槽，“中國居民財富總量687萬億（兆）元”的話題迅速登上微博熱搜，截至目前仍有超過1200萬次的閱讀量。不少評論都提及平均數沒有意義，並稱“這樣的平均只能讓大家認識到貧富差距進一步加大”、“我和馬雲總財富幾千億，戶均超千億”，認為這樣的數據難以反應真實情況。