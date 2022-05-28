“六四”前夕 "天安門母親"幾乎與外界失聯 手機無法接通境外來電

中國/六四/天安門母親

每年的六四前夕，中國當局都會派人監視“天安門母親”主要成員，阻止她們與外界聯絡。“天安門母親”發起之一張先玲對本台表示，懷疑當局今年改變監控方式，由派人監視變成阻止她們接聽國境外來電，令她們無法與外界接觸。她形容，為亡兒討公道的路甚是艱難，但不會因打壓而放棄。

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據自由亞洲署名陳子非報道稱，六四這組數字，對天安門母親發起人之一張先玲而言，只代表傷痛，以及她對亡兒王楠的思念。1989年的六四事件，經歷33年，中共對天安門母親的監控沒有停止，張先玲表示，在疫情下，當局改變監控的方法。

張先玲說：" 今年有一個比往年更厲害的手段，就是我的手機不能接境外的電話。以往只要打我的手機，就可以採訪我，但今年我的手機境外電話一律接不了。不只是我，也有一些‘天安門母親’成員的手機，一樣接不了境外的電話。與往年不同。"

張先玲表示，多年以來，她們活在監控當中，為亡兒討回公道的路很艱難，但在公義彰顯之前，她不會放棄。張先玲說：" 只能說道路很坎。我們艱難前行33年，相當不容易，但是我們有信心繼續堅持下去，我們的親人不能白白地死去。當局一句話，所謂黨和政府的決定，就能將那麼多人鮮活的生命一筆抹掉，當這筆血債沒有，這是沒有可能。我盡我自己的力量，堅持這件事，直到我離開這個世界，如果還沒有解決，我到了天堂還是會追究這些人的責任。"

張先玲感謝香港支聯會在過去30年舉辦維園燭光晚會，聚集支持她們的力量。她相信，悼念死難者的燭光，已從維園散開，在全世界有正義感的每個人心中點燃。

張先玲說："維園沒有燭光晚會了，但維園的燭光是在全世界有正義感的人們心中，繼續點燃，。到了六四的時間，全世界各地始終會有悼念六四、譴責慘案的聚會。所以維園的燭光不會消滅，也不會熄滅，會在全世界各個角落，每個有良知的人心中，永遠點燃。"

今年已85歲的張先玲表示，雖然她說話和行動能力都比以前遲緩，反應也減慢，但是會盡量保持身心健康，將群組的工作交予較年輕一代的成員處理。

自由亞洲引述“天安門母親”發言人尤維潔表示，多年來，“天安門母親”已有64名成員離世，但也有年輕遇難者家屬加入為成員。目前，“天安門母親”的成員人數，大約有120人。她表示，雖然疫情影響她們的一些活動，但每年在六四前夕發表祭文的安排，不會改變。

尤維潔說："我們每年必須有的天安門母親群體祭文，以及幾位難屬的發言，會在六四前夕公開。但因為疫情因素，我們原本想做更多與難屬有關的事情，要暫時停止。"她表示，過去兩年在疫情下，“天安門母親”已很少聚會，也減少探望“天安門母親”發起人丁子霖。她表示，丁子霖身體狀況良好，等疫情過去，也會安排成員與她見面。

該報道原文鏈接：https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/renquanfazhi/ec-05272022065313.html