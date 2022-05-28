巴切萊特結束新疆之行 強調是訪問而不是調查

聯合國/巴切萊特

聯合國人權負責人周六表示，她對中國被指以反恐名義鎮壓穆斯林維吾爾少數民族，是訪問，而不是調查。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國人權負責人巴切萊特今天稱訪華不是調查。

巴切萊特今天結束對中國與新疆訪問。巴切萊特在新疆的行程沒有公開。

據法新社今天發自北京的報道說，聯合國人權負責人周六在一次在線新聞發布會上說，她已經 "聽到 "那些批評她對中國政府缺乏批評的人，並且說她已經與共產黨領導人坦誠地交談。

據中國官方稱，中國的新疆地區（西北部）長期以來一直是針對平民的血腥襲擊現場，這些襲擊是由維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒實施的。

在反恐的名義下，新疆地區幾年來一直受到嚴密的監視。

西方研究指責北京在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族的成員。中國譴責有偏見的報道，並指 "職業培訓中心"旨在消除極端主義。

在對新疆進行了多天的訪問後，聯合國人權高專巴切萊特敦促中國避免在該地區採取 "任意措施"。

據巴切萊特說，新疆地區政府向她保證，"職業培訓中心 "網絡已經被 "拆除 "了。

法新社說，這位70歲的智利前總統還保證，北京沒有 "監督 "她在新疆的行動。