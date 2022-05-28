布林肯中國政策講話後 美國宣布延長中國部分產品關稅豁免期

中美貿易戰/延長豁免

美國宣布，對中國部分產品將繼續豁免懲罰性關稅，直到11月底，受延長豁免的中國產品包括抵禦新冠病毒疫情的醫藥產品。這一決定是在美國總統拜登面臨要求取消美國前總統特朗普在2018年對無數中國產品徵收的額外關稅的壓力增加之際作出的，此前，美國國務卿布林肯發表對中國政策講話，評論指布林肯講話溫和，但仍然受到中國抨擊並全國禁封該講話內容。

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據法新社報道稱，美國貿易代表辦公室說，周五宣布的延長豁免期條款 "涵蓋了應對新冠病毒疫情所需的81種醫療護理產品"，並指出，這些排除條款最初是在2020年12月29日批准。原本應於5月31日到期的排除條款現在被進一步延長6個月。

拜登的政府已經在3月份對其他352種產品的清單做出了類似的決定，這些產品在12月31日之前免於繳納額外的關稅。拜登總統的政府已於2021年10月初啟動了對懲罰性關稅所針對的中國產品進行 "定向 "豁免的程序。當時拜登強調，如果沒有辦法替代來自中國的產品，將 "逐一 "批准。

據法新社說，美國的決定目的是為無法找到替代供應來源的美國中小型企業提供救濟。

2018年，特朗普政府譴責北京導致巨大貿易赤字的 "不公平 "貿易做法，對相當於美國每年3500億美元進口額的中國產品徵收懲罰性關稅。

報道稱，拜登政府正在考慮是否取消部分或全部這些將於7月6日到期的附加費用。