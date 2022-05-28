新疆與人權：德國政府拒絕再為大眾汽車等在華投資做國家擔保

德國/新疆/大眾汽車

德國經濟部長羅伯特-哈貝克周五表示，由於中國西北部省份新疆的人權狀況，德國政府首次拒絕支持在中國的投資，這提高了對當地官員進行制裁的可能性。

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事關人權，德國拒絕支持大眾汽車的中國投資。據法新社報道稱，德國經濟部長披露說，"一家在中國新疆維吾爾自治區開展活動的公司想延長（公共）投資擔保"，"我們沒有批准"。這位綠色部長告訴《世界報》，"這是第一次因人權原因而沒有給予投資擔保。"

如果沒有這樣的公共擔保，公司將承擔海外項目的全部財務風險。

哈貝克和他的部下都沒有詳細說明哪家公司被拒絕支持。然而，《明鏡》雜誌援引身份不明的消息來源說，涉案的是德國大眾汽車公司。

大眾汽車這家世界第二大汽車製造商於2013年在新疆烏魯木齊開設了一家工廠，中國當局被指責鎮壓穆斯林少數民族，特別是鎮壓維吾爾族。

西方研究指責北京在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族成員，甚至強行實施 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"。美國指控是 "種族滅絕"。

但中國譴責西方有偏見的報道，並稱旨在消除極端主義的 "職業培訓中心"，而非"再教育營 "。

據明鏡周刊指出，投資者解釋這些投資是為了製造商在中國國內的其他工廠，而不是在新疆的工廠，但承認 "不能排除其中的聯繫"。

德國經濟部長哈貝克說："鑒於維吾爾人受強迫勞動和虐待，我們不能擔保在該地區的項目，"他還為制裁中國官員敞開了大門。德國經濟部長稱，“如果有可能確定鎮壓維吾爾人的責任人並證明 "他們的行為，這種制裁措施是可能的。”

法新社說，德國大眾汽車公司老闆赫伯特-迪斯（Herbert Diess）最近在接受美國廣播公司CBS採訪時斷言，大眾汽車"沒有涉嫌強迫勞動"。他說："我們想讓工廠繼續營業而已"，因為 "我認為如果我們留下來，對當地人來說會更有好處"。據明鏡周刊援引大眾汽車集團內部人士的話稱，德國政府拒絕擔保的這一決定對大眾汽車在中國的投資計畫沒有影響。