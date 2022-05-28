美國延長對部分中國醫療產品免徵關稅期限

懲罰性關稅

美國貿易代表周五宣布，美國將把對中國部分醫療產品的懲罰性關稅豁免再延長6個月至11月30日。

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美國貿易代表辦公室表示，進口關稅豁免將於5月31日到期，“涵蓋應對新冠病毒大流行所需的81種醫療保健產品”。

豁免於2020年12月首次宣布，並於去年11月延長了一次。

關稅豁免名單上的產品包括口罩、醫用橡皮手套、洗手液的泵瓶、消毒濕巾的塑料容器、指尖脈搏血氧儀、血壓計、核磁共振成像儀和x光台。

美國和中國之間的貿易衝突始於時任總統特朗普對價值3500億美元的中國產品徵收關稅，理由是他所說的中國不公平的貿易行為和竊取美國技術和知識產權。

由於美國的通貨膨脹達到40多年來的最高水平，美國總統拜登面臨著取消所謂“301條款”關稅的壓力，其中許多關稅將於今年7月失效。

美國貿易代表辦公室官員表示，他們正在與企業和公眾接觸，就是否延長關稅徵求意見。

2020年1月，華盛頓和北京簽署了所謂的“第一階段”貿易協議，根據該協議，北京承諾在2020年和2021年的基礎上增加購買美國產品和服務至少2000億美元，但在新冠病毒大流行期間，這一目標未能實現。