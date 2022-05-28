美媒：中國全網封殺布林肯對華政策演講全文

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美國國務卿布林肯在華盛頓做出對華政策演講一天後，中國互聯網上已經找不到這篇講話的全文內容。中國當局不僅封殺了美國駐華大使館在微信上刊登的演講全文，也在微博上限制布林肯演說的傳播以及相關討論。但同時，中國在社媒平台上不斷推廣外交部對布林肯講話做出的反駁。官媒、網絡博主和網民對講話的批評以及辱罵同樣隨處可見。

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據美國之音署名文灝今天報道說，中國全網封殺布林肯對華政策演講全文。周五，中國外交部發言人華春瑩在推特上連發21條推文，闡述了對布林肯講話的11點反駁。推特沒有審查這些推文。

中國時間周五（5月27日）晚，美國駐華大使館在其微信賬號上發布了文章“布林肯國務卿講話：本屆政府對中華人民共和國的方針”，全文翻譯了布林肯美國時間周四在喬治·華盛頓大學做出的中國政策講話。在這篇被觀察人士認為相對溫和的講話中，布林肯表示美國將在不斷提升自身實力以及加強與盟友合作的同時，與中國展開全方位競爭。但他也強調，美國無意改變中國政治體制，也不希望與中國進行一場新冷戰。

這篇微信文章在發布幾個小時後便遭到了平台封殺。嘗試點開文章時，出現的是一個紅色感嘆號標誌，伴隨一行文字“該內容暫時無法查看”。除了這行字以外，微信並沒有給出任何封殺理由。微博也對布林肯講話內容進行了審查。任何含有講話全文的截圖都被屏蔽。用戶也無法在微博上發布美國駐華大使館網站上布林肯講話的鏈接。這樣的嘗試會引發微博的系統警告，稱鏈接“不安全”。

另外，微博還限制了對布林肯講話的相關討論。點開熱搜話題“布林肯發表對華政策演講”，顯示出的內容全部來自官方賬號或被認證賬號，看不到來自普通網民的微博。

美國之音說，中國封殺美國駐華大使館發布的文章曾一度被認為是稀有現象。但這種手段的頻繁程度正不斷上升。上一個類似事件發生在3月。當時，中國官方幫助傳播來自俄羅斯的“美國生物武器實驗室”的虛假信息。美國白宮和國務院對此進行反駁的微博和微信文章遭到中國審查。中國官方沒有給出審查理由，並繼續通過社媒和外交部推廣這一陰謀論。

布林肯的講話也正收穫相同待遇。講話全文被全網刪除後，中國官媒、社媒博主、網民對講話的批評和謾罵卻隨處可見。外交部發言人汪文斌對布林肯講話的反駁被各大官媒全文轉載，在微信和微博等平台上流通無阻。

據該報道，周五，中國外交部發言人華春瑩在推特上連發21條推文，闡述了對布林肯講話的11點反駁。推特沒有審查這些推文。

該報道原文鏈接：https://www.voachinese.com/a/china-censors-blinken-speech-20220527/6592675.html