聯合國人權高專巴切萊特為她的新疆行辯解

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聯合國人權負責人巴切萊特周六在中國表示，她的訪問 "不是調查"，但敦促北京停止針對穆斯林維吾爾族的 "任意 "措施。

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據法新社今天報道稱，在訪問結束後的在線新聞發布會上，聯合國人權高專米歇爾-巴切萊特還表示，她已經 "聽到 "那些在最近幾天批評她對中國政府缺乏批評的人。這位70歲的智利前總統還表示，她已經與共產黨領導人 "坦誠 "地談論了目前以反恐名義在新疆（西北部）開展的運動。

法新社說，據中國官方說，這片廣闊的中國領土長期以來一直是對平民進行血腥襲擊的場所，當局稱這些襲擊是由維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒實施的，維吾爾人該地區最大的民族群體。因此，擁有2600萬人口的新疆幾年來一直是嚴密監視的對象。

西方研究指責北京在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族成員，甚至強行實施 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"。美國指控是 "種族滅絕"。

中國譴責西方有偏見的報道，並談到了旨在發展就業和消除極端主義的 "職業培訓中心"。它否認有任何 "強制絕育"，說它只是在實施中國的生育控制政策。

一些人權團體和維吾爾僑民指責北京在反恐運動中抓了一些沒有犯罪的人。他們指控說，維吾爾人被關押的唯一依據是所謂的極端主義，因為鬍鬚太長，出國旅行可疑，或者宗教信仰被認為太強烈。

聯合國人權高專巴切萊特周六呼籲中國停止其在新疆的反恐運動的 "任意和不加區別的 "措施，同時譴責 "極端主義的暴力行為"。

法新社說，但這位前智利總統正處於人權組織、美國和外國維吾爾族人的關注之下。他們指責她對北京的批評不夠，並讓她的訪問被中國共產黨（CCP）精心策畫的宣傳所利用。中國官方媒體本周報道說，她讚揚了中國在人權方面的進展。

聯合國官員既沒有否認也沒有證實這些說法。

據巴切萊特說，"這次訪問不是調查，"聯合國人權高級專員巴切萊特星期六為自己的訪問辯護，說她能夠 "不受監督地 "接觸她想在新疆會見的人。

米歇爾-巴切萊特說，她還會見了該地區的民間社會成員和中共領導人。

法新社說，新疆是世界上最受關注的地區之一。

許多維吾爾族家庭說他們沒有被囚禁的親屬的消息。就此，巴切萊特說："她已經向中國當局提出了這個問題和其他問題，"她補充說，她提出了許多案件，非常重要的案件。

這次訪問是17年來聯合國人權事務高級專員的首次訪問。這是在聯合國和北京之間的艱難談判之後成行的。

巴切萊特訪問了新疆的地區首府烏魯木齊和維吾爾族人口特別多的城市喀什。但她的行程細節沒有公開。

這位前智利總統說，她參觀了喀什的一所監獄，在那裡她看到了囚犯，巴切萊特並將她的訪問描述為 "相當開放，相當透明"。巴切萊特說，新疆政府向她保證，"職業培訓中心 "網絡已被 "拆毀"。米歇爾-巴切萊特說她訪問過其中一個前中心。

法新社說，聯合國的人權高專代表團在疫情下全封閉健康泡泡型式下進行的，此一機制讓巴切萊特遠離外國媒體。中國官方媒體對她的訪問報道很少，只報道了她與習近平主席和王毅外長的會晤。聯合國本身中文的官方新聞至此在首頁仍然稱巴切萊特與習近平的視頻會晤是“寶貴的”。