華日稱搜索新疆和新冠起源：中國官方信息佔據谷歌搜索結果前列

中國/媒體/外宣

中國為擴大其政治立場的影響而開展的全球行動正在助其獲得一塊令人艷羨的網絡資產：中國官方信息佔據在谷歌和其他主要西方門戶的首頁搜索主要結果。中國政府一直在努力提高其影響主要西方門戶首頁搜索結果的能力。

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搜索新疆和新冠起源，中國官方信息佔據谷歌搜索結果前列。據華爾街日報署名Karen Hao今天報道稱，根據布魯金斯學會(Brookings Institution)和另一個華盛頓智庫——旨在研究和抵制專制政府影響的保障民主聯盟(Alliance for Securing Democracy)的一份新報告，反映中國對其人權記錄和新冠病毒起源之立場的內容現在經常出現在谷歌、必應(Bing)和YouTube的排名靠前結果中。

這兩個機構的研究人員發現，即使使用中性搜索詞，比如新疆等地名，中國官方的信息來源也表現良好；新疆是中國的偏遠地區，有關部門在那裡拘留了數十萬突厥穆斯林，作為同化行動的一部分。

全球最受歡迎的搜索引擎YouTube和谷歌在中國被屏蔽。用戶數量少得多的必應在中國可以使用，但有時會允許對中國用戶的敏感話題進行審查，以影響其海外用戶。

該報道稱，每項服務都使用算法來權衡諸如來源的權威性或新鮮度等因素，以排名和更新內容在其結果中出現的順序。

在YouTube關於“德特里克堡”(Fort Detrick)的前10個搜索結果中，中國官方媒體往往佔了一半；中國認為該軍事生物研究設施可能是新冠的起源地，但沒有證據。

在俄烏戰爭中，中國政府將自己定位為中立方。但通過分析中國官方媒體對這場戰爭的報道可以發現，它們圍繞這場戰爭的大多內容都與莫斯科的敘事一致。分析人士認為，這場戰爭為中國創造了一個宣傳契機，將西方描繪為反派和麻煩製造者，同時提升自身形象。

據華爾街日報報道說，在研究期間（從去年11月到今年2月的120天），在YouTube上搜索“新疆”，幾乎每天都有來自中國官方媒體的內容出現在搜索結果的前列，在谷歌或必應的新聞網站上也有近90%的時間如此。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%90%9C%E7%B4%A2%E6%96%B0%E7%96%86%E5%92%8C%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%B5%B7%E6%BA%90-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AE%98%E6%96%B9%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8D%A0%E6%8D%AE%E8%B0%B7%E6%AD%8C%E6%90%9C%E7%B4%A2%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%89%8D%E5%88%97-11653705007