華春瑩駁斥布林肯連發11條推文 中央社曝網民辛辣譏諷

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美國國務卿布林肯26日闡述當前美國對中國政策，呼籲中方恪遵國際規範後，中央社今天報道稱，中國外交部發言人華春瑩再度展現戰狼本色，在推特連發11文回應布林肯，不過她的咄咄逼人卻遭網友奚落。布林肯講話內容在中國完全遭封，美國大使館通過微博與微信轉發，也被悉數禁封。推特有網民譏諷華春瑩的推文，指控華春瑩批評美國卻將自己的女兒送到美國留學並在美國買房。此類指控沒有被澄清或證實。

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據中央社今天報道稱，根據推特（Twitter），華春瑩27日傍晚5時42分至晚間7時36分，針對布林肯（Antony Blinken）的談話連發推文11則，中央社指中國媒體“澎湃新聞”將此稱之為華春瑩對布林肯的“點對點”回應。

對於布林肯聲稱，無意尋求衝突或新冷戰，華春瑩說，聽起來很像擬與中國展開全面戰略競爭或開戰的宣告。網友反譏她，全世界除了若干邪惡獨裁國家都反對中國。

布林肯指出，美國將捍衛國際法與和平及自由，華春瑩反問，第二次世界大戰後的軍事衝突，當中超過80%難道不是由美國挑起的嗎？有網友在華春瑩的貼文留圖文，酸她譴責美國反美是工作，送女兒去美國留學還在美國買房。

布林肯說，美國將確保個人和主權國家的權利，華春瑩表示，僅僅過去10年，美國入侵超過20個國家，並且控制這些國家政權的更迭。網友則不解反問，中國人談人權耶。

布林肯表示，美國並未阻止中國成為大國，華春瑩質疑為何美國要加強五眼聯盟（Five Eyes）、推動四方安全對話（Quad）及籌組新三方安全聯盟（AUKUS），並強化與中國周邊國家的雙邊軍事聯盟？網友提醒華春瑩，那都是因為中國宣稱台灣、釣魚台與南海等不屬於他們的，都是中國的領土。

布林肯說，美國無意阻撓中國經濟發展或增進人民利益，華春瑩則問，果真如此，美國為何尚未解除對中國課徵關稅？為何不遺餘力打壓中國高科技業者？網友反問華春瑩，中國為何要禁YouTube與Instagram？為何強迫外國科技業者把他們的技術提供給中國？

布林肯表示，所有國家都可以不受脅迫，自由規畫他們自己的發展方向，華春瑩則說，好好想想美國外交政策遵奉的門羅主義（Monroe Doctrine）吧，好比針對拉丁美洲與南太平洋的島國。有網友建議華春瑩：“妳的回復有點罵街，不建設性。像極了小時有理說不過城裡小孩的農村孩子。”

布林肯說，中國造成數以百萬計的美國人失業，並損及工人與企業的權利，華春瑩表示，又把中國當成代罪羔羊了，都是美國課徵關稅導致企業蒙受1兆7000億美元（約新台幣49兆元）的損失，24萬人丟了工作。有網友質疑：“華姐對美國的政策那麼緊張，是否怕影響妳及家人在美國的生活？妳有關心上海封城而失去生命的人嗎？”

關於人權，華春瑩質疑，布林肯絕口不提德州洛伯小學（Robb Elementary School）槍擊案，難道美國政客的冷漠、自私、傲慢不該為這樁悲劇負責嗎？網友則反指，每年的六四前夕，中共都會派人監視天安門母親主要成員，阻止她們與外界聯絡。

對於布林肯重申美國的一中政策，華春瑩則重彈一中原則三段論的老調，並堅稱台灣是中國的一部分。網友則以俄羅斯入侵烏克蘭為例，提醒華春瑩別入侵台灣，否則中國下場會比俄羅斯還慘。

華春瑩說，很顯然布林肯不喜歡中國政府，並試圖切割中國共產黨與中國人民，但事實上，14億中國人民對中國政府與中共的滿意度超過95%。網友反問她：“有包括上海封城的那些人嗎？”

對於布林肯說，美國將與中國建設性往來，兩個大國可以和平共處，華春瑩表示，這句話早就聽過了，中國也願意朝着合作雙贏的方向努力。網友們則質疑：“華春瑩你涉嫌嚴重違法翻牆！請立即到北京公安局接受調查處理！”、“為什麼你可以上，其他中國人不可以上外網，中國政府怎麼那麼垃圾？”

消息沒有網民與網友的身份等細節內容。

中央社說，至此稿截稿，布林肯及美國國務院並未回應華春瑩的11則推文。

此報道原文鏈接https://www.cna.com.tw/news/acn/202205280135.aspx