上海傳解封安福路外國人群聚未戴口罩跳舞歡呼引議論

中國/新冠病毒/上海

上海市疫情得到控制，5月底逐步展開“復工復產”，超市、便利商店和藥局將在6月1日起恢複線下營業，上海市低風險的防範區也越來越多，防範區市民可外出採購生活物資。日前一段上海徐彙區安福路的影片引發熱議，影片中有許多外國青年聚集，跳舞慶祝，氣氛看起來十分輕鬆歡樂。香港01報道稱，輿論反應卻顯兩極。

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據香港01署名蔡苡柔報道稱，影片中許多青年並未戴上口罩群聚，有網民認為是終於贏來解風的慶祝，“可以透一口氣了”；但亦有網民批評，“疫情還未結束，不該掉以輕心”。

據介紹，安福路被稱為是上海“最文藝、最國際”的一條街，總長約850公尺的這條小路，因位於上海舊時法租界的核心地帶，有許多老洋房、異國餐廳，上海話劇中心。是外國人到上海生活、工作的聚集地，開了許多文藝小店，也是上海打卡和旅遊熱點，有網民稱在該條街居住的民眾“一半以上是外國人”。

影片中可以看到許多外國人在街上聚集，有人遛狗、有人拿着飲料聊天、也有人騎着腳踏車，氣氛輕鬆。晚上馬路沒有車輛，有幾位外國青年在馬路上坐下，開始玩起遊戲，其他民眾則在一旁拍照錄影。

該報道稱，影片上傳後，立刻引發輿論兩極評價，部分貼文和影片更被刪除。有網民指出，“大家都悶久了，出來透氣真好”、“上海的大家都辛苦了”；但亦有網民認為“還沒解封就群聚，深夜擾民”、“上海防控是這樣做的？”也有網民指出，後來這些群聚的外國人逼得上海警察要前往維持秩序，但消息未獲證實。

該報道原文鏈接：https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B/775399/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%A7%A3%E5%B0%81-%E5%AE%89%E7%A6%8F%E8%B7%AF%E5%A4%96%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E7%BE%A4%E8%81%9A%E6%9C%AA%E6%88%B4%E5%8F%A3%E7%BD%A9%E8%B7%B3%E8%88%9E%E6%AD%A1%E5%91%BC-%E8%BC%BF%E8%AB%96%E5%8F%8D%E6%87%89%E5%85%A9%E6%A5%B5