中國央視高調稱殲16首與俄軍戰機聯合巡航

中國/俄羅斯/殲16

據港媒今天報道，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，上周二（24日）指俄兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。中國央視說，這是殲16第一次與俄羅斯軍機同飛。

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殲16與俄軍戰機聯合巡航，稱是歷來首次。據頭條日報今天報道稱，至今日，央視國防軍事台節目報道有關巡航時刊登照片，可見巡航期間，參與的戰機包括中國的殲-16、轟-6K，以及俄羅斯的圖-95。央視指出，這是首次看到殲-16在中俄聯合巡航，與俄羅斯戰機同框。

據該報道稱，殲-16是中國自主研發的一款雙座、重型多用途戰鬥機，有載彈量大、火力強悍的特色，被軍迷們稱為“炸彈卡車”，與殲-10C及殲-20被譽為空軍“三劍客”，目前已經常態化開展編隊飛行訓練。