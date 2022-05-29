中國小學教材插圖難看釀事 官方要全面查

中國/小學課本

由人民教育出版社出版的小學數學教材，由於插圖畫風“太醜”惹來抨擊。中國教育部宣布，全面排查全國中小學教材；中共機關報法治日報緊咬這個議題，直指整改不能避開追責問責。

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據中央社今天報道稱，人民教育出版社是中國教育部所屬的一家大型專業出版社，其所出版的一套小學數學教材使用多年，近來被發現插圖畫風“難看”、“怪異”，挨轟插畫人物都是小眼睛、寬眼距，五官比例嚴重失衡、目光獃滯，認為這對兒童身心健康有負面影響。

中國教育部28日於官網發布聲明，要求全面排查全國中小學教材。聲明指出，要求人民教育出版社立即整改，重新組織專業力量繪製教材插圖，確保2022年秋季學期開始使用新教材，教育部將組織專家團隊進行嚴格審核把關。

據該報道，人民教育出版社28日於官網發出道歉聲明，表示已經成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作，到今年9月1日前全面整改到位，確保2022年秋季學期開始使用新教材。將重新遴選團隊，對小學數學全套教材所有插圖進行繪製更換。

法治日報對於官方聲明不埋單，29日發出評論“毒教材整改不能避開追責問責”。這篇評論批評，百年大計教育為本，如果只是大張旗鼓地道歉整改，而沒有深挖根源、沒有人因此擔責，“毒教材”、“毒繪本”事件恐還會發生。嚴查各環節失守責任人，嚴肅追責問責，才能發揮更大警示作用。

中央社說，小學數學教材插畫討論於26日起在中國社交媒體平台微博發酵，引發熱烈討論；後又有其他出版社的兒童繪本讀物被揭露，內容插畫繪有兩個男童捧著一名女生的手臂伸出舌頭“舔汗”的畫面，被批評非常不妥。中共喉舌、前環球時報總編輯胡錫進28日也跳出來發文批評，人社版小學數學教材插圖的事，任誰看了都會憤慨，那些插圖明顯突破了“風格”範疇，無論從道德還是文化正確性上都完全不可接受，“支持嚴肅查處這件事”。

中央社另一署名張淑伶報道稱，中國小學教材被批太醜後，網友驚嘆台灣課本好美。中國大陸自媒體一篇介紹台灣“美感細胞”團隊教科書再造計畫的文章，昨晚迅速熱傳，文章指台灣的教科書設計“走在了大陸的前面”。

儘管這篇文章並未探討兩岸教科書編寫印製環境的異同，也未說明在中國大陸是否有可能由民間團體“由下而上”推動教科書設計改變，不過，大量的圖片仍引來許多網友的讚歎。