鐵路運輸 中緬新通道 首批貨物抵緬甸 發表時間： 29/05/2022 - 22:38 Le commerce frontalier avec la Birmanie – fermé par le gouvernement chinois dans le but d’arrêter la propagation de la Covid-19 – reprend sous une nouvelle série de restrictions © 29/11/2021 作者： 法廣 2 分鐘 5月28日，首批中緬新通道鐵路公路聯運物資經雲南清水河口岸進緬甸境內。 廣告 繼續瀏覽後續 央視報導，這批物資共約60個標箱，包含機械設備、電子配件、汽摩配件等貨物，於5月23日自重慶發出，經鐵路運到雲南臨滄，之後轉為公路運輸，預計將於6月上旬運抵緬甸中部城市曼德勒。 5月23日，首趟中緬新通道重慶至臨滄至緬甸國際鐵路班列從重慶發出，標誌著這條線路正式開通。據介紹，中緬新通道（重慶—臨滄—緬甸）常態化運行後，將實現與中歐班列、渝滿俄班列、長江黃金水道的全面對接，重慶一帶一路和長江經濟帶聯結點的作用將得到進一步增強。據測算，這一物流通道的運輸時間較傳統路徑可節約20天，物流成本降低20%。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 緬甸