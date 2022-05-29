中緬新通道 首批貨物抵緬甸

鐵路運輸

5月28日，首批中緬新通道鐵路公路聯運物資經雲南清水河口岸進緬甸境內。

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央視報導，這批物資共約60個標箱，包含機械設備、電子配件、汽摩配件等貨物，於5月23日自重慶發出，經鐵路運到雲南臨滄，之後轉為公路運輸，預計將於6月上旬運抵緬甸中部城市曼德勒。

5月23日，首趟中緬新通道重慶至臨滄至緬甸國際鐵路班列從重慶發出，標誌著這條線路正式開通。

據介紹，中緬新通道（重慶—臨滄—緬甸）常態化運行後，將實現與中歐班列、渝滿俄班列、長江黃金水道的全面對接，重慶一帶一路和長江經濟帶聯結點的作用將得到進一步增強。

據測算，這一物流通道的運輸時間較傳統路徑可節約20天，物流成本降低20%。