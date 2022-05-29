巴切萊特去了新疆：布林肯稱仍然關注

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美國國務卿布林肯說，美國對中國方面可能對聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問新疆施加的限製表示 關切。巴切萊特的訪問細節沒有被公開。這位前智利總統訪問中國因疫情情況限制而採取了全封閉泡泡型隔離制式，使她遠離外國媒體。

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據法新社今天報道稱，布林肯在一份聲明中說："美國仍然關注聯合國人權事務高級專員巴切萊特及其團隊對中華人民共和國的訪問以及中國限制和操縱這次訪問的努力。" 布林肯說，這次訪問的條件 "不允許全面和獨立地評估人權狀況，包括在中國新疆"。

布林肯說，他 "對有關新疆人被警告不得抱怨或公開談論該地區情況的報道感到不安"。

法新社說，中國官方指新疆地區長期以來一直是對平民進行血腥襲擊的場所，當局稱這些襲擊是由維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒實施的，維吾爾人是新疆地區最大的民族群體。因此，幾年來，新疆一直是嚴密監視的對象。

西方研究指責北京在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族成員，甚至強行實施 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"。美國指的是 "種族滅絕"。中國譴責了這些有偏見的報道，並稱 "職業培訓中心"旨在發展就業和消除極端主義的影響。

巴切萊特訪問了新疆的地區首府烏魯木齊，並表示她參觀了喀什市的一所監獄，在那裡她看到了囚犯，並將她的訪問描述為 "相當開放、相當透明"。巴切萊特說，新疆政府向她保證，"職業培訓中心 "網絡已被 "拆除"。巴切萊特說她參觀了其中的一個前中心。

巴切萊特的訪問細節沒有被公開。這位前智利總統訪問中國因疫情情況限制而採取了全封閉泡泡型隔離制式，使她遠離外國媒體。

聯合國人權高專巴切萊特在結束她在中國逗留時舉行的在線新聞發布會上重申，她的訪問（外國媒體被排除在外）"不是一項調查"。